Córka Brigitte Macron idzie w ślady matki! "Dużo młodszy"

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-12 20:00

42-letnia Tiphaine Auzière, córka Brigitte Macron, potwierdziła związek z 22-letnim Antoine'em Lecomte'em. Para poznała się latem w Le Touquet. Duża różnica wieku od razu wywołała porównania do małżeństwa jej matki z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji jest od swojej żony młodszy o 24 lata.

Córka Brigitte Macron związała się z 20 lat młodszym mężczyzną. „To miłość, mamy plany”

Tiphaine Auzière, 42-letnia córka pierwszej damy Francji, związała się z 20 lat młodszym Antoine'em Lecomte'em – informuje „Daily Mail”. Mężczyzna jest studentem NEOMA Business School, instruktorem kitesurfingu i założycielem firmy Mission Kiteboarding.

Para miała poznać się tego lata w nadmorskim Le Touquet. Lecomte pracował tam jako instruktor i uczył Auzière pływania na elektrycznej desce eFoil. Jak twierdzi, początkowo nie wiedział, że jego kursantka jest córką Brigitte Macron.

Znajomość szybko przerodziła się w związek. Para zaczęła pokazywać się razem w mediach społecznościowych. Opublikowała m.in. nagranie ze wspólnej podróży samochodem do Amsterdamu.

– To nie jest wakacyjny romans. To miłość, to poważna sprawa. Mamy plany na przyszłość – powiedział Lecomte „Daily Mail”. Dodał, że 20-letnia różnica wieku nie jest dla niego problemem.

Obecny prezydent Francji poznał przyszłą żonę jako 15-letni uczeń. Brigitte była wtedy jego nauczycielką

Nowy związek od razu zaczął być porównywany z historią Brigitte i Emmanuela Macronów. Obecny prezydent Francji poznał przyszłą żonę jako 15-letni uczeń. Brigitte była wtedy jego nauczycielką, miała 39 lat, męża i troje dzieci. Macronowie pobrali się w 2007 roku.

Sama Tiphaine Auzière wcześniej mówiła, że związek matki i Macrona jest dla niej przykładem miłości. Według francuskiego magazynu „Gala” Brigitte Macron cieszy się szczęściem córki. Auzière miała już także przedstawić nowego partnera swoim dzieciom – 12-letniej Élise i 10-letniemu Aurèle'owi.

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BRIGITTE MACRON
EMMANUEL MACRON