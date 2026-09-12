We wrześniu rozsyp to na pustych grządkach. W kolejnym sezonie warzywa będą owocowały jak wściekłe. Jesienny nawóz, który zaprocentuje w kolejnym sezonie

Jesień to kluczowy czas w ogrodzie, gdy po zbiorach warzyw musisz odpowiednio przygotować grządki na kolejny sezon.

Prawidłowo usuń resztki roślin, a następnie dokładnie przekop i nawoź glebę kompostem lub wysiej poplon, by ją wzbogacić.

Uniknij typowych błędów, które mogą zaszkodzić przyszłym plonom – sprawdź, jak skutecznie zadbać o swój ogród już teraz.

Co zrobić z grządkami po warzywach w ogrodzie? To czas na kluczowe nawożenie

Początek jesieni to wcale nie czas zamierania prac ogrodniczych. Jest dokładnie odwrotnie. To właśnie we wrześniu rozpoczyna się szereg prac przygotowujący ogród do zimy, a także kolejnego sezonu wegetacyjnego. Wrzesień to miesiąc, w którym kończą owocowanie popularne roślin jednoroczne, takiej jak fasolą, pomidory czy ogórki. Po zbiorze ostatnich owocowo należy wykopać roślin. Jeżeli liście i łodygi są zdrowe można wrzucić je na kompostownik, by się rozkładały i stanowiły nawóz w kolejnym roku. Jeżeli jednak części organiczne są zgniłe, mają brunatne plamy lub dziwny nalot, to znak, że wdała się w nie choroba. W takim przypadku należy je zutylizować. Jeżeli na kompost dostaną się porażone rośliny to grzyby mogą przetrwać zimę i w kolejnym roku zarażać świeżo posadzone sadzonki.

Po wykopaniu krzewów należy dokładnie przekopać grządki. Na tym etapie należy pozbyć się wszystkich resztek organicznych zalegających w glebie. To między innymi resztki korzeni czy opadłe owoce. Na czystej i spulchnionej glebie można wysiać poplon, czyli rośliny o krótkim okresie wzrostu, które dojrzeją w glebie jeszcze przed zimą. Poplon chroni glebę przez erozją, a także dostarcza jej witamin i minerałów, które zaprocentują w kolejnym sezonie wegetacji. Jeżeli nie planujesz wysiewu poplonu należy dostarczyć glebie ostatnią dawkę nawozu. Świetnie w tym celu sprawdzi się kompost.

Kompost należy równomiernie rozsypać po grządkach i zmieszać go z podłożem. Jesienne nawożenie kompostem użyźni glebę przekształcają materię organiczną w próchnicę. Kompost działa nieco wolniej niż klasyczne nawozy, ale jesienią to właśnie jest jego ogona zaletą. Przez miesiące będzie on odżywiał i wzbogacał glebę, aby w kolejnym sezonie była ona bogata w substancje odżywcze potrzebne młodym sadzonkom. Kompost dodatkowo delikatnie spulchnia podłoże i chroni jest przed utratą wilgoci, a także przez działaniem warunków atmosferycznych. Nasienie kompostem należy wykonać od razu po wykopaniu ostatnich w sezonie roślin. Gola ziemia wysycha i staje się jałowa. Kompost jesienią możesz stosować nie tylko na puste grząskim. Możesz nim nawozić także trawnik i drzewa owoców. Regularne stosowanie kompostu użyźnia podłoże i sprawia, że uprawa warzyw w kolejnym sezonie jest szybsza i bardziej skuteczna.

Jesienne pułapki w pielęgnacji pustych grządek

Jesienne prace ogrodnicze, choć wydają się proste, kryją w sobie pułapki. Jednym z najczęstszych błędów jest stosowanie świeżego obornika bezpośrednio na grządki jesienią – może on "spalić" młode korzenie i spowodować nadmierne użyźnienie azotem, co jest niewskazane przed zimą. Inny błąd to zbyt głębokie przekopywanie gleby, które może zaburzyć jej naturalną strukturę i mikroflorę. Pamiętaj też, by nie pozostawiać pustych grządek bez ochrony na długi czas – czy to w postaci poplonu, czy warstwy kompostu, która działa jak naturalna kołdra dla gleby.

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