Lady Gaga została mamą! "Przyłapano" ją wtuloną w maleństwo. A to niespodzianka!

Lady Gaga została mamą!

Lady Gaga spełniła jedno ze swoich największych marzeń. 40-letnia gwiazda właśnie rozpoczęła zupełnie nowy rozdział w swoim życiu, a sądząc po wywiadach, jakich udzielała, od dawna myślała o macierzyństwie. Według najnowszych doniesień amerykańskich mediów wokalistka została mamą swojego pierwszego dziecka. Ojcem maluszka jest jej narzeczony, blisko 43-letni Michael Polansky.

Cieszę się, że zostanę mamą. Kiedyś podchodziłam do tego z dużymi obawami - mówiła Lady Gaga w wywiadzie dla "New York Timesa" w marcu 2025 roku.

Czy teraz obawy zniknęły? Nie wiadomo, bo gwiazda chroni swoją prywatność i niewiele mówi o życiu, które prowadzi poza sceną.

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Przyłapano ją z noworodkiem

Gaga i Polansky zostali ostatnio zauważeni w północnej Kalifornii. Paparazzi uwiecznili spacer gwiazdy, której towarzyszył ukochany partner. Ta dwójka nie była sama! Piosenkarka miała przy sobie maleństwo. Na fotografiach widać ją z noworodkiem blisko piersi, maluch był omotany chustą. Widok gwiazdy z dzieckiem wywołał prawdziwą lawinę komentarzy i domysłów. Póki co niewiele wiadomo, a szczegóły macierzyństwa Gagi pozostają jej prywatną sprawą.

Media z USA nie podają imienia dziecka, jego płci czy dokładnej daty narodzin. Ani piosenkarka, ani jej przedstawiciele nie skomentowali jeszcze oficjalnie doniesień o powiększeniu się rodziny artystki. To jednak nie powstrzymuje fanów przed świętowaniem. W mediach społecznościowych natychmiast pojawiły się gratulacje i zachwyty nad nową rolą gwiazdy, dla której macierzyństwo od dawna było wielkim marzeniem.

Już w 2019 roku Gaga mówiła, że w kolejnej dekadzie chce mieć dzieci. Rok później wyznała, że bardzo cieszy ją perspektywa zostania mamą. Nie ukrywała, że rodzina jest dla niej ważniejsza niż pogoń za kolejnymi sukcesami. Pozostaje tylko pogratulować!

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