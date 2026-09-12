Marcin Maciejczak w kusej mini na scenie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo". Wyglądał jak Kora? Internauci ocenili!

Marcin Maciejczak w roli Kory. Co za pewność siebie!

Telewizyjny program "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" rozpoczął nową edycję na początku września. Już w drugim odcinku jeden z artystów mocno zamieszał w stawce. Mowa o zaledwie 20-letnim Marcinie Maciejczaku. Wokalista zaprezentował na scenie niezwykłą charyzmę, wykonując wielki przebój Kory "O! Nie rób tyle hałasu". Pokazał się w czarnej kreacji z kusą mini i w butach na obcasach. Solidne przygotowanie i ogromne zaangażowanie zaowocowały prawdziwie zjawiskowym występem.

Kora dla mnie jest ikoną wolności i niesamowitej odwagi - mówił.

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A planety szaleją, szaleją. Jak wrażenia? - napisał w sieci Maciejczak i opublikował kilka zdjęć w przebraniu.

Młody muzyk został zwycięzcą tego starcia. Swoją nagrodę finansową, wynoszącą 15 tysięcy złotych, zdecydował się przekazać Fundacji ITAKA - Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych.

Reakcje internautów na występ w "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"

Mimo że nowa odsłona formatu dopiero się zaczęła, widzowie już dostrzegają potencjalnych liderów. Po występie Maciejczaka (którego szersza publiczność poznała wcześniej dzięki "The Voice Kids") w internecie pojawiła się lawina opinii. Zdecydowana większość fanów nie kryła swojego uznania dla młodego wokalisty, doceniając sposób, w jaki zinterpretował charakterystyczny styl Kory.

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"Najlepszy, wyszedł i pozamiatał. Marcin nie idzie na łatwiznę", "Genialne! Najlepszy w tym programie", "W ogóle nie miałem poczucia, że śpiewa mężczyzna! To była Kora!", "Mój faworyt tej edycji. Bardzo zdolny chłopak", "Pozamiatał scenę swoim występem. Brawo Marcin Maciejczak, jesteś najlepszy", "Kora wiecznie żywa. Brawo, gratuluję występu", "Marcin miał bardzo trudne zadanie, bo był pierwszym mężczyzną, który wykonywał Korę w programie, ogólnie poradził sobie bardzo dobrze, idealnie odwzorował tę drapieżność, jaką miała Kora. Momentami był bardzo blisko głosu Kory i ogólnie wyszedł świetny występ" - ocenili internauci na instagramowym profilu programu "Twoja Twarz Brzmi Znajomo".

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