To pojawiło się na grobie Joanny Rawik zamiast krzyża! Mamy zdjęcia

Joanna Rawik miała niezwykły pochówek

To nie był zwyczajny pogrzeb. Joanna Rawik jeszcze za życia dokładnie zaplanowała, jak ma wyglądać jej ostatnie pożegnanie. Nawet po śmierci zrobiła wszystko po swojemu! Zamiast tradycyjnej ceremonii było wydarzenie z muzyką oraz przyjaciółmi zmarłej gwiazdy. Joanna Rawik odeszła 15 sierpnia 2026 r., miała 92 lata. Na Powązkach Wojskowych w Warszawie pożegnano ją 8 września. Uroczystość odbyła się w sali pożegnań i miała charakter świecki. Nie było księdza ani tradycyjnej trumny. W centrum znalazła się jasnoróżowa urna z prochami artystki, a obok ustawiono jej zdjęcie, książki i świece. Wszystko dokładnie tak, jak chciała sama Rawik.

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Na uroczystości nie zabrakło znanych nazwisk. Joannę Rawik żegnali m.in. Emilia Krakowska, Olgierd Łukaszewicz, Alicja Węgorzewska, Maria Szabłowska i Krzysztof Skowroński. Pojawiły się muzyczne akcenty związane z jej twórczością. Przypomniano piosenki artystki, aktor Tomasz Borkowski odczytał również fragment "Małego Księcia" w tłumaczeniu Rawik. Podczas wspomnień padło... nazwisko generała Wojciecha Jaruzelskiego. Przypomniano, że Rawik darzyła go szacunkiem i nie ukrywała swoich lewicowych przekonań. Wspomniano również jej słowa, że była "produktem Polski Ludowej".

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Joanna Rawik została pięknie pożegnana. Jej grób też się wyróżnia

Po ceremonii kondukt, w towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego, odprowadził artystkę do Alei Zasłużonych. Tam znalazło się jej miejsce spoczynku. To też się wyróżnia. Oprócz kwiatów, wiązanek i wieńców przy mogile stanął element dość niecodzienny, a pełniący rolę, którą zazwyczaj pełni drewniany krzyż, na którym wiesz się tabliczkę z nazwiskiem zmarłej osoby oraz datami narodzin i śmierci.

Tu, ze względu na świecki pogrzeb, krzyża nie było, a w jego miejscu stanął słupek z wyrzeźbionym liściem. Możecie zobaczyć go na ZDJĘCIACH z uroczystości.

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