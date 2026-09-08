Emilia Krakowska pojawiła się na pogrzebie Joanny Rawik. Kto jeszcze wziął udział w niezwykłym pochówku gwiazdy?

Emilia Krakowska i inne znane osoby na pogrzebie Joanny Rawik

Joanna Rawik w PRL-u była prawdziwą gwiazdą. Zresztą sama o sobie mówiła, że jest "produktem Polski Ludowej", co przypomniano podczas jej pogrzebu. Piosenkarka, aktorka i wielbicielka kultury francuskiej odeszła na zawsze 15 sierpnia, a 8 września została pożegnana podczas ceremonii w sali na Powązkach Wojskowych. Jeszcze za życia sama zaplanowała uroczystość, która miała być wesoła, pełna kolorów i świętowania z przyjaciółmi.

Wśród tych, którzy postanowili oddać hołd gwieździe, byli aktor Olgierd Łukaszewicz, śpiewaczka operowa Alicja Węgorzewska czy aktorka Emilia Krakowska. Przybył też znany dziennikarz Krzysztof Skowroński, czyli były prezes Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, a także Maria Szabłowska. Krakowska jak zwykle przyciągała uwagę eleganckim strojem (tym razem w czerni i bieli) okraszonym szykownym, letnim kapeluszem.

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Pogrzeb Joanny Rawik inny niż wszystkie

Ceremonię o świeckim charakterze i "na wesoło" zaplanowano na godzinę 13.

W towarzystwie Kompanii Honorowej Wojska Polskiego zostanie odprowadzona do Alei Zasłużonych na Wojskowych Powązkach. Joanna zaprojektowała sama sobie pogrzeb - nie życzyła sobie jakiegokolwiek innego. Chciała, aby było dużo przyjaciół, ale żeby pogrzeb niekoniecznie był smutny. Powierzyła całość zorganizowania swojemu przyjacielowi organizacyjnie, a zaprojektowanie całej uroczystości Krzysztofowi Szusterowi - przekazał "Super Expressowi" były prezes Związku Artystów Scen Polskich.

Podczas pogrzebu uwagę zawracała różowa urna. Obok rozłożono książki, zapalono też świecie, a przy urnie stanęły tabliczka z imieniem i nazwiskiem oraz zdjęcie roześmianej Joanny. Doktor Paweł Sękowski przeczytał list od Aleksandra Kwaśniewskiego, nie brakowało też wzruszających wspomnień o Rawik, a aktor Tomasz Borkowski przeczytał fragment "Małego księcia" w tłumaczeniu Rawik.

Zgodnie z życzeniem Joanny - "nie ma być smutno, możecie śpiewać moje przeboje, możecie mówić o moim bogatym życiu co chcecie - byle dobrze!". Spełnię jej wolę. Zaśpiewają i wystąpią: Anna Sroka-Hryń, Ewa Śnieżanka, Maria Szabłowska, Bogdan Hołownia, Tomasz Borkowski, Piotr Rodowicz, Szymon Drabiński i... sama Joanna Rawik - napisał Krzysztof Szuster na swoim profilu na Facebooku dzień przed uroczystością.

Uroczystość była skromna, ale piękna i pełna wzruszeń. TUTAJ ZNAJDZIECIE ZDJĘCIA!

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