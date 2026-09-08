Na grobie Jana Frycza pojawił się niecodzienny znak. Nie wszyscy wiedzą, co oznacza chrystogram. Znacie ten symbol?

Pogrzeb Jana Frycza - świeckie pożegnanie, ale z duchownymi na cmentarzu

Jan Frycz został pięknie pożegnany przez najbliższych, przyjaciół, znajomych z branży oraz wielbicieli. Na uroczystości, która odbyła się w sali pożegnań na Powązkach Wojskowych, pojawiły się tłumy. Ceremonię poprowadził mistrz, a nie ksiądz, bo całe wydarzenie, tak wzruszające, pełne przemów, wspomnień i rockowej muzyki, miało świecki charakter. Inaczej było z samym pochówkiem. Gdy żałobnicy udali się na cmentarz, by przejść do Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, nie miejsce ostatniego spoczynku gwiazdora poprowadzili ich duchowni. Przodem szedł mężczyzna, który niósł wielki krzyż, za nim księża, a później osoby, które oddały hołd Fryczowi, uczestnicząc w jego ostatniej drodze.

Pogrzeb był więc wielowymiarowy - najpierw świecka, państwowa uroczystość, na której przemawiała m.in. Krystyna Janda, a w tle leciały hity zespołu Rolling Stone, później pochówek ze święceniem i w obecności przedstawicieli Kościoła.

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Wiktoria Gorodecka o Janie Fryczu

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Czym jest chrystogram? Pojawił się na tabliczce umieszczonej na grobie Frycza

Ostatecznie jednak przy grobie Jana Frycza nie stanął krzyż. To jednak nie oznacza, że nie ma tam żadnych symboli związanych z religią czy wiarą. Na tymczasowym nagrobku pełnym kwiatów i wieńców od rodziny oraz władz pojawiło się czarno-białe zdjęcie gwiazdora, a przy nim stanęła ramka z tabliczką informującą o datach narodzin oraz śmierci artysty. Nad jego imieniem i nazwiskiem umieszczono chrystogram - symbol Jezusa Chrystusa w postaci połączenia liter X oraz P (czyli chi i rho w języku greckim).

Ta ligatura oznacza słowo Chrystus. Ten konkretny symbol nazywa się chryzmonem i w dawnych wiekach wyrażał przynależność do chrześcijan. Szczególnie często znak był używany do V wieku, gdy jeszcze symbol krzyża kojarzył się bardziej z narzędziem zadającym ból niż z wiarą i religią. Chryzomon jest jednym z najstarszych symboli związanych z chrześcijaństwem.

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Jan Frycz był wierzący?

Fryczowi zdarzało się wypowiadać na temat wiary i Kościoła katolickiego. Aktor wierzył w Boga, cenił wiarę, która miała pomagać odnaleźć się w chaotycznym świecie, ale dystansował się od Kościoła i nie chodził do świątyń.

Polityka w świątyni obrzydziła mi Kościół, za którym bardzo tęsknię - mówił w rozmowie z Onetem.

O Bogu opowiadał tak:

Bóg jest do mnie podobny. Tak samo jak do pana. Teraz gdzieś tu siedzi obok nas, przy kawie i lemoniadzie, i wcale nie poucza, nie pokazuje palcem, co mamy robić.

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