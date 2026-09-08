Monika Olejnik z wiatrem we włosach zwiedzała Wenecję. Gwiazda TVN jest fanką światowego kina

Monika Olejnika śledzi światowe kino

Gospodyni popularnego programu „Kropka nad i” chętnie dzieli się swoimi wrażeniami z wyjazdów na ważne wydarzenia kulturalne. Zaledwie kilka miesięcy temu Monika Olejnik gościła na czerwonym dywanie podczas festiwalu w Cannes, pozując wśród najsłynniejszych postaci świata kina. Teraz przyszedł czas na 83. edycję Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, na którą dziennikarka wybrała się w towarzystwie swojego ukochanego partnera.

Dziennikarka w perłach zwiedzała Wenecję

Relacja z włoskiego wypadu gwiazdy TVN szybko trafiła do jej mediów społecznościowych. Monika Olejnik nie ograniczyła się wyłącznie do terenu festiwalu, chętnie spacerując też po urokliwych zakątkach Wenecji. Dziennikarka znalazła również czas na romantyczny rejs o zachodzie słońca, co uwieczniła na opublikowanej relacji.

Wśród opublikowanych kadrów największe zainteresowanie wzbudziły stylizacje dziennikarki, które łączyły w sobie ponadczasową elegancję z nutą szaleństwa. Użytkownicy mediów społecznościowych w szczególności zwrócili uwagę na imponującą biżuterię z perłami.

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Nie tylko filmy. Oto hobby Olejnik

Zainteresowania znanej publicystki wykraczają daleko poza tematy polityczne i premiery kinowe. W rozmowie z „Super Expressem” Monika Olejnik przyznała, że sztuka i dobra literatura pomagają jej się zrelaksować. Dziennikarka podkreśliła również, że ogromną rolę w jej życiu odgrywa sport, który był dla niej wsparciem podczas powrotu do pełnej sprawności.

- Odpoczywam, kiedy czytam książki. Polecam je na Instagramie, zapraszam do mojego cyklu "Książki Moniki". Bardzo dużo czytam. Chodzę do teatru, na wystawy, jeżdżę na nie. W Paryżu byłam na genialnej wystawie Davida Hockneya, nawet dwa razy. W Polsce również odwiedzam galerie i muzea. To jest mój sposób na odpoczynek. No i przede wszystkim sport. Biegam, ćwiczę z przyjaciółkami. Aktywność fizyczna jest bardzo ważną częścią mojego życia - mówiła nam na prezentacji jesiennej ramówki TVN.

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