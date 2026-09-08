Netflix pokaże historię Jana Borysewicza. Film jeszcze przed premierą powalczy o Złote Lwy

Redakcja se.pl
2026-09-08 9:37

To wielki sukces jeszcze przed premierą! Film Netfliksa „Mniej obcy” o Janie Borysewiczu i zespole Lady Pank powalczy o prestiżowe Złote Lwy na festiwalu w Gdyni. W rolę legendarnego gitarzysty wcielił się debiutujący na wielkim ekranie Mikołaj Bukrewicz, dla którego jest to ogromne zawodowe wyzwanie. Na ekranie partnerować mu będą takie gwiazdy jak Kinga Preis i Ireneusz Czop.

Film o liderze Lady Pank powalczy o Złote Lwy

Historia jednego z najważniejszych polskich zespołów rockowych wkrótce trafi na ekrany. Netflix pokazał właśnie zwiastun filmu „Mniej obcy”, który opowie o losach Jana Borysewicza i początkach grupy Lady Pank. Jak się okazuje, produkcja już odniosła pierwszy duży sukces. Zanim trafi do szerokiej publiczności, powalczy o prestiżowe Złote Lwy w Konkursie Głównym 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. „Z gitarą w ręku jestem superbohaterem” – słyszymy w zapowiedzi, która przenosi widzów do czasów, gdy muzyka była manifestem buntu i namiastką wolności. Film zapowiadany jest jako słodko-gorzka opowieść o pasji, pogoni za marzeniami i cenie, jaką trzeba zapłacić za wejście na szczyt i spektakularną karierę.

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W roli legendarnego gitarzysty, który nigdy nie zamierzał grać według cudzych zasad, zobaczymy debiutującego na wielkim ekranie Mikołaja Bukrewicza. To dla młodego aktora ogromne wyzwanie i wielka szansa na zaprezentowanie swojego talentu w tak ważnej roli. W postać młodego Jana Borysewicza wcieli się z kolei Mirosław Tomczuk. Na ekranie Bukrewiczowi towarzyszyć będą aktorzy wcielający się w pozostałych członków zespołu: Hubert Miłkowski, Krzysztof Oleksyn, Mikołaj Matczak i Marcel Barra. Historię grupy uzupełni postać Andrzeja Mogielnickiego, współzałożyciela i autora tekstów Lady Pank, którego zagra Patryk Pietrzak.

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Twórcy filmu zadbali o to, by obok młodych talentów pojawiły się także doskonale znane nazwiska. W obsadzie znaleźli się również Kinga Preis, Ireneusz Czop, Maciej Musiałowski oraz Konrad Kąkol. Ich role na razie owiane są tajemnicą, ale taka obsada z pewnością podgrzewa atmosferę przed premierą. Wiadomość o zakwalifikowaniu filmu do konkursu w Gdyni skomentował dyrektor programowy Netflixa na Europę Środkowo-Wschodnią. „Niezwykle się cieszymy, że praca twórców nad tym wyjątkowym projektem została doceniona i film znalazł się w selekcji festiwalu, a gdyńska publiczność będzie mogła zobaczyć go jako pierwsza” – przyznaje Łukasz Kłuskiewicz. „Trzymamy kciuki za całą ekipę i nie możemy się doczekać pierwszych reakcji widzów” – dodaje. Premiera filmu „Mniej obcy” w serwisie Netflix zaplanowana jest na 7 października 2026 roku.

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