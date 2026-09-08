Tak teraz wygląda grób Jana Frycza. Mnóstwo wieńców, choć pojawiła się prośba o nieprzynoszenie kwiatów!

Jan Frycz spoczął w Alei Zasłużonych

7 września rodzina, przyjaciele, artyści i tłumy wielbicieli pożegnali Jana Frycza. Wybitny aktor spoczął w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach. Miał 72 lata. Ostatnie pożegnanie gwiazdora, którego widzowie tak lubili, rozpoczęło się o godz. 11 w Sali Pożegnań na Powązkach Wojskowych. Ceremonia miała charakter państwowy i świecki. Nie było tam religijnych symboli, a zamiast księdza uroczystość prowadził mistrz ceremonii. Na pożegnaniu przemawiali bliscy, przyjaciele, a także osoby, które przez lata spotykały artystę w teatrach i na planach.

Było niezwykle wzruszająco, choć nie brakowało i żartów. Wspominano fakt, że Frycz budował modele pojazdów, Olga, córka aktora, wspomniała o jego poczuciu humoru i wyznała, że po tacie odziedziczyła talent do pierogów, a Krystyna Janda mówiła o koledze jako o artyście bardzo odważnym.

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Tak wygląda grób Frycza po pochówku

Na Powązkach pojawił się prawdziwy tłum gwiazd. Jana Frycza żegnali m.in. Janusz i Barbara Gajosowie, Jan Englert (przemawiał na pożegnaniu) z Beatą Ścibakówną, Krzysztof Materna, Karolina Gruszka, Gabriela Muskała, Zbigniew Zamachowski, Robert Więckiewicz, Grażyna Torbicka, Małgorzata Kożuchowska, Borys Szyc i Andrzej Grabowski. Wszyscy oddali hołd zmarłemu, choć dla niektórych zaskakujący mógł być widok żałobników bez wieńców i naręczy kwiatów. A jednak tak właśnie było!

Gwiazdy pojawiły się na pogrzebie kolegi bez kwiatów - dokładnie tak, jak prosili bliscy zmarłego. Rodzina w nekrologu zaproponowała, by, zamiast kupować wiązanki, wpłacać pieniądze na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Większość żałobników uszanowała tę prośbę. Dla osób, które chciały wesprzeć skolimowski ośrodek przed salą pożegnań umieszczono stanowisko ze skarbonką i dużym czarno-białym zdjęciem Jana Frycza.

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Choć żałobnicy nie przynieśli na cmentarz kwiatów, tuż po pochówku grób Frycza utonął pod wieńcami. Te złożyła rodzina, pojawiły się też kwiaty od przedstawicieli władz. Wieniec przekazali Karol Nawrocki i Małgorzata Kidawa-Błońska. Aktora pożegnali również Michał Probierz i Cracovia - drużyna z rodzinnego miasta zmarłego, której ten przez lata kibicował. Poza najbliższymi kwiaty złożyły też organizacje zrzeszające artystów - Związek Artystów Scen Polskich czy Polski Instytut Sztuki Filmowej. Symboliczną czerwoną różę przekazał Kamil Nożyński, a białe Borys Szyc i Justyna Szyc-Nagłowska oraz Małgorzata Kożuchowska.

Na tymczasowym nagrobku Jana Frycza poza kwiatami znajduje się tabliczka z nazwiskiem oraz datami narodzin i śmierci, a także czarno-białe zdjęcie. Choć na pochówku pojawili się duchowni, na grobie nie ma krzyża. Jest jednak niecodzienny symbol - nad nazwiskiem widać niewielki chrystogram.

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