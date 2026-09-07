Jan Frycz wzruszająco żegnany. Piękne kwiaty i napisy na wieńcach uhonorowały zmarłego artystę

Jan Frycz zmarł 15 sierpnia br. w wieku 72 lat. Aktor w ostatnich miesiącach zmagał się z poważną chorobą, jednak do ostatnich chwil oddawał się zawodowym obowiązkom. Zaledwie kilka dni przed śmiercią był jeszcze na próbach w teatrze, a później miał pojawić się na planie "Właśnie, że tak!" - nowego filmu z cyklu "Nigdy w życiu!". Państwowy pogrzeb artysty zaplanowano na 7 lipca. Pożegnano go przepięknymi kwiatami.

Jan Frycz nie żyje. Polska żegna cenionego aktora

Aktor miał 72 lata i blisko pięć dekad bogatego doświadczenia artystycznego. Przez całe zawodowe życie grał na deskach teatrów, ale widownia pokochała go także z licznych, kultowych filmów i seriali. Nic więc dziwnego, że wiadomość o jego śmierci poruszyła nie tylko środowisko aktorskie, ale cały kraj. Jan Frycz przekazał swoje talenty dzieciom. 7 września nadszedł dzień pożegnania podczas wzruszającej ceremonii o państwowym statusie.

Piękny pogrzeb artysty. Burza kwiatów i wieńce od władz

Przed pochowaniem urny w Alei Zasłużonych na cmentarzu Powązki Wojskowe odbyła się przejmująca uroczystość w specjalnej Sali Pożegnań, również na Powązkach. W pogrzebie aktora postanowiły uczestniczyć tłumy - nie tylko rodzina i przyjaciele, ale też współpracownicy z branży artystycznej, znajomi czy fani. Jan Frycz został uhonorowany pożegnaniem państwowym, co oznacza, że wśród żałobników znaleźli się też przedstawiciele władz.

Widzimy to również po eleganckich, głównie biało-czerwonych wiązankach kwiatów, które przyozdobiły salę z wystawioną urną. Wieniec przekazał prezydent Karol Nawrocki, jak też Marszałek Senatu, Małgorzata Kidawa-Błońska. Aktora pożegnali również Michał Probierz i Cracovia - drużyna z rodzinnego miasta zmarłego, której ten przez lata kibicował. Poza najbliższymi kwiaty złożyły też organizacje zrzeszające artystów. "Drogiemu Koledze - Związek Artystów Scen Polskich" i "W Hołdzie Wybitnemu Artyście - Polski Instytut Sztuki Filmowej" - czytamy na wstęgach. Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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Gwiazdy na pogrzebie przyjaciela

W ceremonii pożegnania Jana Frycza uczestniczyło wiele znanych osobistości ze świata polskiej kultury. Obecni byli m.in. Janusz Gajos z żoną, Małgorzata Kożuchowska, Jan Englert z żoną, Krystyna Janda czy Andrzej Grabowski.

Dowiedz się więcej: Pogrzeb Jana Frycza. Tłum gwiazd żegna i oddaje hołd polskiemu aktorowi

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