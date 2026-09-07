Wzruszający gest przed pogrzebem Jana Frycza. Każdy może się z nim pożegnać i uczcić jego pamięć!

Jan Frycz: Ostatnie pożegnanie legenarnego artysty

15 sierpnia odszedł Jan Frycz. Wiadomość o śmierci aktora trafiła do mediów dwa dni później. Przykrą informację przekazał warszawski Teatr Narodowy, z którym artysta był od dawna związany. Do samego końca pracował nad nowymi projektami. Niedawno pojawił się w teatrze by pracować nad nadchodzącą premierą. Pod koniec sierpnia miał wejść na plan kontynuacji kultowej komedii "Nigdy w życiu".

Niespodziewana śmierć Jana Frycza wstrząsnęła środowiskiem artystycznym, a jego bliskich pogrążyła w żałobie i smutku. Trzy tygodnie później tłum żałobników zebrał się przy sali pożegnań na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach, gdzie odbywa się pogrzeb niezapomnianego artysty. Uroczystość ma charakter państwowy oraz świecki, odbywa się więc bez obecności księdza.

O godzinie 11:00 rozpoczęło się uroczyste pożegnanie Jana Frycza. O godzinie 13:00, spod Bramy św. Honoraty na Powązkach Starych, kondukt żałobny uda się w kierunku miejsca wiecznego spoczynku aktora. Gwiazdor spocznie w wyjątkowym miejscu - w Alei Zasłużonych na Starych Powązkach, gdzie pochowano m.in. Emiliana Kamińskiego.

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Niezwykły gest przed pogrzebem Jana Frycza

Kilka dni temu ukazał się nekrolog Jana Frycza. Rodzina zmarłego poprosiła w nim o nieskładanie osobiście kondolencji. Dla osób chcących wyrazić słów żal i smutek słowami przygotowano specjalną księgę. Księga kondolencyjna została ustawiona przed wejściem do sali. Żałobnicy mogą w niej podzielić się swoimi wspomnieniami oraz wyrazami współczucia.

Przy księdze ustawiono duże czarno-białe zdjęcie zmarłego aktora. Tuż obok znajduje się coś jeszcze - puszka, do której można składać datki. Bliscy Jana Frycza poprosili bowiem, by nie przynosić kwiatów. Pieniądze z wiązanek można przekazać właśnie do wystawionej podczas pogrzebu puszki. Zebrane pieniądze zostaną przekazane na Dom Artystów Weteranów Scen Polskich w Skolimowie. Ten piękny gest z pewnością zostałby doceniony przez samego aktora.

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