Przez cały wrzesień wysiewaj te rośliny, a nawóz na przyszły rok zrobi się sam. Wystarczy, że wysiejesz i podlejesz, a za rok krzewy owocowe będą miały większe plony. Wrześniowy poplon

Odkryj rosnącą popularność poplonu, czyli jesiennego wysiewu roślin, który staje się kluczowym zabiegiem dla każdego, kto marzy o zdrowej i żyznej glebie w przydomowym ogrodzie.

Ta ekologiczna metoda nie tylko skutecznie zapobiega erozji i napowietrza podłoże, ale przede wszystkim dostarcza mu cennych składników odżywczych na cały kolejny sezon wegetacyjny.

Sprawdź, czym różnią się poplony jare od ozimych i dowiedz się, który rodzaj zapewni Twoim warzywom najlepszy start wiosną, gwarantując obfite plony.

Dlaczego poplon staje się coraz popularniejszy?

Coraz więcej osób w przydomowych ogródkach oraz na działkach ma rabaty warzywne. Chętnie uprawiamy pomidory, ogórki, fasolę, czy marchew. Warzywa i owoce z domowego ogródka smakują o wiele lepiej niż kupne, a ich uprawa i świadomość, że coś wyhodowało się własnoręcznie sprawia wiele radości. Miłośnicy domowych grządek z rabatami chętnie stosują domowe, ekologiczne nawozy, a także sięgają po wiedzę ogrodniczą naszych dziadków. Jednym z zabiegów, który zyskuje coraz większą popularność jest poplon, nazywany także miedzyplonem. Jest to wrześniowy wysiew roślin po głównym okresie wegetacji. Poplon najczęściej stosuje się po wykopaniu jednorocznych krzaczków owocowych, takich jak pomidory, ogórki czy fasola. Poplon pozwala wydłużyć żywotność ogrodu jesienią, ale przede wszystkim dostarcza cenne właściwości do gleby na kolejny rok. Wysiew poplonu ogranicza erozję podłoża, spulchnia je i napowietrza. Dodatkowo rośliny wysiewane na poplon użyźniają glebę i dostarczają jej cenne substancje odżywcze. Niwelują wypłukiwanie się azotu z gleby, co sprawia, że rośliny sadzone wiosną, na zasadniczy okres wegetacyjny, szybciej wzrastają i lepiej owocują. W czasie poplonu wysiewa się rośliny o krótkim okresie kiełkowania i dojrzewania. Wysiane we wrześniu osiągają dojrzałość jeszcze przed zimą.

Profesjonalni ogrodnicy wymieniają dwa rodzaje poplonu. Pierwszy z nich to rośliny jare, które rosną do pierwszych przymrozków. Zimą się pokładają i marnieją. Nie trzeba ich wykopywać z ziemi. W kolejnym roku wystarczy jedynie przekopać grządkę, aby wymieszać glebę z rozłożonymi resztkami organicznymi. W ten sposób powstaje naturalny nawóz na początek wiosny. Rośliny jare na poplon sądzi się do połowy września.

Drugi z nich to rośliny ozime. Są to rodzaje roślin, które dobrze znoszą mrozy. Przez całą zimą chronią glebę przez wypłukiwaniem substancji odżywczych i wiosną stanowią idealne podłoże do naturalnego nawozu. We kwietniu należy przekopać grządki, a rośliny posadzone na właściwy okres wegetacji będą rosły szybciej i bujnej. Poplon z roślin ozimych można wysiewać przez cały wrzesień.

To roślina sprawdzi się na poplon ozimy. Przez zimę ochroni grządki, a posądzone wiosną pomidory i ogórki będą lepiej owocowały

Rośliny ozimy jako poplon cenione są przede wszystkim z uwagi na dostarczanie glebie wiele cennych witamin i minerałów. To praktycznie nawóz, który robi się sam i samoczynnie odżywia podłoże. Jedną z najczęściej polecanych roślin ozimych na poplon jest wyka kosmata. Ogrodnicy cenią ją przede wszystkim dzięki właściwościom wiązania azotu z powietrza i magazynowania go w glebie. Azot jest podstawowym pierwiastkiem wiosennych nawozów. Bierze udział w procesach fotosyntezy, a także odpowiada za rozrost liści. Azot stymuluje rośliny do lepszego wzrostu oraz przyspiesza naturalne procesy kwitnienia i owocowania.

Wyka kosmata doskonale odżywia podłoże i chroni je przed korozją. Najlepiej wysiewać ją przez cały wrzesień, po wykopaniu roślin właściwych. Ma małe wymagania glebowe i potrafi rosnąć wszędzie. Wysiewa się ją do dołków o głębokości około 3 cm. Następnie przykrywa niewielką ilością ziemi i delikatnie podlewa. Wyka kosmata ma wiotkie łodygi dlatego też zaleca się wysiewane jej z innymi rośliny ozimymi. Świetnie pasuje do niej żyto ozime. Poplon z wyki kosmatej i żyta pozostaje na grządce przez całą zimę, a wiosenny przekop będzie świetnym nawozem startowym na kolejny sezon wegetacji.

Oprócz wyki kosmatej, do popularnych roślin poplonowych należą także gorczyca, facelia błękitna, żyto, łubin czy koniczyna. Gorczyca jest ceniona za szybki wzrost i zdolność do zwalczania nicieni w glebie, natomiast facelia błękitna to prawdziwy magnes na zapylacze, a jednocześnie świetnie użyźnia ziemię. Żyto, podobnie jak wyka, doskonale chroni glebę przed erozją, a łubin i koniczyna, jako rośliny motylkowe, również wzbogacają ją w azot. Wybór odpowiedniego poplonu zależy od potrzeb gleby, rodzaju kolejnych upraw oraz terminu wysiewu.

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