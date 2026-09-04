Dodaj kilka kropelek do wody i podlej grudnika. Odwdzięczy się kwiatami. Prosty zabieg, po którym grudnik będzie lepiej kwitł

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-09-04 9:40

Pobudzająca kwitnienie pielęgnacja grudnika rozpoczyna się już teraz. To właśnie początek jesieni jest tym terminem, w którym należy zintensyfikować pielęgnację grudnika, aby ten zakwitł na zimę. Profesjonalni hodowcy kwiatów wskazują nawet, że wrzesień jest najważniejszym miesiącem w całej pielęgnacji szlumbergery. To, od tego co zrobimy teraz zależy, czy grudnik zimą pokryje się kwiatami. Sprawdź, co zrobić, aby Twój grudnik nie marniał i w terminie wypuścił morze kwiatów.

Grudnik marnieje i ma pomarszczone liście? Ta domowa odżywka przywróci mu wigor
Autor: Shutterstock Grudnik marnieje i ma pomarszczone liście? Ta domowa odżywka przywróci mu wigor
  • Wrzesień to kluczowy miesiąc w pielęgnacji grudnika, decydujący o jego obfitym kwitnieniu w zimie.
  • Dowiedz się, jak krok po kroku przygotować szlumbergerę: od ostatniego nawożenia po wprowadzenie w chłodny i ciemny okres spoczynku.
  • Odkryj prosty sekret, który zapewni Twojemu grudnikowi bujne kwiaty i zapobiegnie zrzucaniu pąków – nie przegap tej wiedzy!

Wrzesień najważniejszym miesiącem w pielęgnacji grudnika. Co zrobić, aby szlumbergera zakwitła zimą?

Grudnik to jeden z niewielu kwiatów doniczkowych, który zakwita zimą, często w okresie Bożego Narodzenia. Aby jednak tak się stało potrzebna jest odpowiednia pielęgnacji. Szlumbergera nie zakwitnie bez odpowiednik warunków. Grudnik naturalnie pochodzi z tropikalnych lasów deszczowych Ameryki Południowej i do kwitnienia potrzebuje specyficznej pielęgnacji. Okres przygotowań do kwitnienie rozpoczyna się na początku jesieni. Zdaniem wielu profesjonalnych hodowców kwiatów to właśnie wrzesień jest najważniejszym miesiącem dla uprawy grudnika. To okres, w którym przeprowadza się ostatnie nawożenie przed wprowadzeniem rośliny w okres spoczynku. 

We wrześniu możesz zastosować ostatnią dawkę wzmacniającego nawozu. Świetnie sprawdzą się do tego gotowe mieszanki do sukulentów lub domowe odżywki. Do nawożenia grudnika świetnie sprawdzi się woda po gotowaniu niesolonych warzyw lub ryżu. Zawiera ona wiele cennym witamin i minerałów, które wzmacniają grudnika od korzeni po pędy i liście. Woda po gotowaniu warzyw dostarcza między innymi potas, fosfor oraz magnez. Pierwiastki te stymuluje rozrost korzeni oraz zwiększają odporność rośliny. Dodatkowo magnez jest kluczowym składnikiem chlorofilu, a jego zawartość poprawia zielony kolor liści. 

Jesienne odżywki do grudnika stosuj maksymalnie do połowy września. W późniejszym terminie roślina wchodzi w okres regeneracji. To kluczowy czas bezpośrednio wpływający na wytworzenie kwiatostanów zimą. W tym okresie grudnik kumuluje energię i regeneruje się po lecie. Ważne. aby procesy regeneracji grudnika przebiegały bez zakłóceń. Oznacza to zmniejszenie częstotliwości podlewania oraz zaprzestanie nawożenia. Od października do początku grudnia podlewaj grudnik tylko wtedy, gdy podłoże jest całkowicie suche. Całkowicie zrezygnuj z nawożenia. Przestaw doniczkę w chłodniejsze miejsce. Grudnik w okresie regeneracji lub chłód i może stać nawet w 15 st. Celsjusza. Szlumbergera w okresie regeneracji potrzebuje także ciemności, nawet do 12 godzin bez słońca. Eksperci wskazują, że jesienią grudnik może stać w piwnicy lub w ciemnej sypialni. 

Zapodaj kilka kropel wody i spryskaj grudnika. Będzie miał jeszcze więcej kwiatów

Pielęgnacja grudnika znów ulega zmianie na początku grudnia. W tym czasie należy przenieść kwat na bardziej jasne stanowisko i rozpocząć delikatnie nawożenie stymulujące. Pamiętaj, gdy grudnik wypuści pąki, absolutnie nie można przestawiać doniczki. Zmiana stanowiska może skończyć się tym, ze paki grudnika spadną i roślina w tym sezonie nie zakwitnie. Na początku okresu kwitnienia możesz delikatnie przecierać liście grudnika wodą z kilkoma kropelkami sok z cytryny. Neutralizuje ona twardość wody i delikatnie ją zakwasza. Przecieranie liści grudnika wodą z dodatkiem soku z cytryny odżywia i nabłyszcza liście. Dzięki temu roślina lepiej absorbuje światło, co przekłada się na pobór wody z powietrza i procesy kwitnienia. Ten sposób sprawi, że Twój grudnik będzie kwitł jeszcze bujniej. 

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