Cmentarzysko płodów na działce w Lutoryżu. Są nowe informacje

Patomorfolożka od miesięcy za kratami. Co z aresztem Magdaleny H.?

Magdalena H. została zatrzymana po odkryciu ludzkich szczątków na działce w Lutoryżu pod Rzeszowem. Wcześniej nieruchomość należała do 57-latki. Kobieta usłyszała zarzuty zbezczeszczenia ludzkich zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów medycznych. Od czerwca przebywa w tymczasowym areszcie. Ten okres kończy się 10 września. Prokuratura Okręgowa w Rzeszowie chce jednak, by sąd zgodził się na jego przedłużenie.

Potworne znalezisko w Lutoryżu

Prokuratura bada makabryczne odkrycie w Lutoryżu

Sprawa wciąż jest wyjaśniana. Jak przekazał Krzysztof Ciechanowski z Prokuratury Okręgowej w Rzeszowie, przesłuchiwani są kolejni świadkowie. Śledczy wykonują też następne czynności, które mają pomóc w ustaleniu wszystkich okoliczności sprawy. Prokuratura zleciła również sekcje zwłok jednemu z zakładów medycyny sądowej. Biegli mają zbadać odnalezione szczątki i przygotować opinię dla śledczych. Na wyniki trzeba jeszcze poczekać. Prokuratura zakłada, że opinia dotycząca przeprowadzonych sekcji powstanie do końca 2026 roku, o ile nie pojawią się nowe, nieprzewidziane okoliczności.

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Szokujące odkrycie szczątków pod Rzeszowem

Makabryczne odkrycie miało miejsce w czerwcu. Na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem znaleziono ludzkie szczątki. Według informacji przekazanych przez prokuraturę było to ponad 30 ludzkich płodów lub ich fragmentów. To właśnie to odkrycie uruchomiło śledztwo i doprowadziło do zatrzymania Magdaleny H. Śledczy nadal zbierają materiał dowodowy i sprawdzają, skąd pochodziły szczątki oraz jakie były okoliczności ich przechowywania. O dalszym losie Magdaleny H. zdecyduje sąd, który będzie musiał rozstrzygnąć kwestię przedłużenia jej aresztu.

Źródło: Radio Eska