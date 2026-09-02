14-latek ocalił mężczyznę z pożaru. "Bez wahania wbiegł do budynku"

Kamil Durajczyk
Kamil Durajczyk
2026-09-02 21:53

Dramatyczne sceny rozegrały się w Lubatowej na Podkarpaciu, gdzie 14-letni Kacper Turek wykazał się niezwykłą odwagą. Nastolatek, nie zważając na niebezpieczeństwo, bez wahania wbiegł do płonącego budynku, by uratować uwięzionego w nim mężczyznę. Jego heroiczny czyn, który poruszył lokalną społeczność, został już doceniony przez władze gminy.

Nastolatek ocalił mężczyznę z pożaru

Niebywałą odwagą wykazał się 14-letni Kacper Turek z Lubatowej na Podkarpaciu. Chłopiec uratował mężczyznę z płonącego budynku mieszkalnego. 

W czwartek, 27 sierpnia, w jednym z domów w Lubatowej wybuchł pożar. Kacper wracał wówczas ze sklepu autem razem ze swoim tatą. W pewnym momencie zauważył płomienie wydobywające się z budynku.

Nie czekał an ichwili. Wiedząc, że w środku może znajdować się człowiek, wysiadł z samochodu i pobiegł w kierunku płonącego domu. Bez wahania wszedł do budynku, odnalazł znajdującego się w nim pana Ryszarda i pomógł mu wydostać się na zewnątrz, wynosząc go z obszaru zagrożonego pożarem. 

Bohaterski 14-latek nagrodzony przez gminę

Wielki wyczyn 14-latka nie pozostał bez echa. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Grzegorz Nieradka wraz z Zastępcą Burmistrza Stanisławem Zającem, w obecności rodziców Kacpra, spotkali się z młodym bohaterem, aby osobiście podziękować mu za jego niezwykły czyn. Kacper otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny będące wyrazem uznania za odwagę, bezinteresowność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. 

Podczas spotkania podkreślono, że postawa Kacpra jest przykładem dojrzałości i odpowiedzialności, które zasługują na najwyższe uznanie – szczególnie u tak młodego człowieka.

Kacper rozpoczął właśnie kolejny ważny etap swojego życia. Od tego roku uczy się w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie na kierunku technik pojazdów samochodowych.

Burmistrz wręcza statuetkę 14-letniemu Kacprowi. O bohaterskim czynie nastolatka z Lubatowej przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 5
Bohaterski górnik uratował chłopaka i jego psa
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POŻAR
BOHATER
ZWYKŁY BOHATER