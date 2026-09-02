14-latek ocalił mężczyznę z pożaru. "Bez wahania wbiegł do budynku"

Nastolatek ocalił mężczyznę z pożaru

Niebywałą odwagą wykazał się 14-letni Kacper Turek z Lubatowej na Podkarpaciu. Chłopiec uratował mężczyznę z płonącego budynku mieszkalnego.

W czwartek, 27 sierpnia, w jednym z domów w Lubatowej wybuchł pożar. Kacper wracał wówczas ze sklepu autem razem ze swoim tatą. W pewnym momencie zauważył płomienie wydobywające się z budynku.

Nie czekał an ichwili. Wiedząc, że w środku może znajdować się człowiek, wysiadł z samochodu i pobiegł w kierunku płonącego domu. Bez wahania wszedł do budynku, odnalazł znajdującego się w nim pana Ryszarda i pomógł mu wydostać się na zewnątrz, wynosząc go z obszaru zagrożonego pożarem.

Bohaterski 14-latek nagrodzony przez gminę

Wielki wyczyn 14-latka nie pozostał bez echa. Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój Grzegorz Nieradka wraz z Zastępcą Burmistrza Stanisławem Zającem, w obecności rodziców Kacpra, spotkali się z młodym bohaterem, aby osobiście podziękować mu za jego niezwykły czyn. Kacper otrzymał pamiątkową statuetkę oraz list gratulacyjny będące wyrazem uznania za odwagę, bezinteresowność i gotowość do niesienia pomocy drugiemu człowiekowi.

Podczas spotkania podkreślono, że postawa Kacpra jest przykładem dojrzałości i odpowiedzialności, które zasługują na najwyższe uznanie – szczególnie u tak młodego człowieka.

Kacper rozpoczął właśnie kolejny ważny etap swojego życia. Od tego roku uczy się w Zespole Szkół Mechanicznych w Krośnie na kierunku technik pojazdów samochodowych.

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