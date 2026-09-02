Jakub Rzeźniczak poszedł na randkę i na niej usnął! Spał prawie pół godziny! ZDJĘCIA PAPARAZZI

Bartosz Olszewski
ch
2026-09-02 16:48

Były kapitan Legii Warszawa Jakub Rzeźniczak postanowił spędzić miły wieczór ze swoją piękną żoną i przyjaciółmi. W trakcie spotkania w knajpie piłkarz nagle... uciął sobie drzemkę i spał smacznie prawie pół godziny. Zobaczcie zdjęcia.

Paparazzi upolowali Jakuba Rzeźniczaka na randce z małżonką. Uśmiechnięty piłkarz trzymał partnerkę za rękę, czule ją przytulał, wyglądali na zrelaksowanych i zakochanych – prawdziwa randka jak z obrazka. W jednym z popularnych lokali para spotkała się ze znajomymi. Atmosfera od razu stała się luźna: śmiechy, rozmowy, drinki...

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Jakub Rzeźniczak wyraźnie cieszył się miłym towarzystwem, ale nagle bardzo późna pora zrobiła swoje. Zmęczony piłkarz po prostu... zasnął. Głowę oparł na dłoni i - jak donoszą fotoreporterzy - kimał smacznie prawie pół godziny. Dopiero po tej regeneracyjnej drzemce Jakub otworzył oczy, przetarł twarz i z lekkim zakłopotaniem wrócił do rozmowy. Takie sytuacje pokazują, że nawet sportowcy w kwiecie wieku potrafią czasem po prostu odpaść. A paparazzi mieli tego dnia prawdziwy strzał w dziesiątkę!

GALERIA: Jakub Rzeźniczak poszedł na randkę i na niej usnął! 

Jakub Rzeźniczak na randce z żoną
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JAKUB RZEŹNICZAK