Gorące igraszki ślicznej blondwłosej gwiazdy Fame MMA z żoną modelką. Robiły to w przyczepie!

Igraszki gwiazdy Fame MMA i jej żony w przyczepie "Pusia"

Karolina Brzuszczyńska i Agnieszka Skrzeczkowska jesienią 2025 roku sformalizowały swój wieloletni. Gwiazda Fame MMA i uczestniczka programu "Top model" wzięły ślub w malowniczej scenerii we włoskiej Toskanii. Potem panie pokazały w sieci intymny filmik z podróży poślubnej. Od zawarcia związku małżeńskiego minął już niemal rok, a miłość "Way of Blonde" i jej żony kwitnie w najlepsze. Niedawno kobiety pochwaliły się zakupem "Pusi". Pomyśleć można, że chodzi o psa lub kota, a tymczasem "Pusia" to... przyczepa kempingowa. Gwiazda Fame MMA i jej żona już testowały nowy nabytek. Na zdjęciach można zobaczyć ich igraszki w przyczepie. Patrząc na te fotografie, robi się naprawdę gorąco. Panie ewidentnie rozpaliły zmysły.

Galeria: Way of Blonde z żoną Agnieszką Skrzeczkowską na gorących zdjęciach

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Gwiazda Fame MMA opisuje swoją przyczepę

Przy okazji "Way od Blonde" w humorystyczny sposób opisała przyczepę, która - co akurat zaskoczeniem nie jest - uwielbia podróżować.

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Poznajcie Pusie! Pusia ma trzydzieści lat i jest Brytyjką . Kocha podróże - tak jak my. Ma już ich zresztą na swoim koncie bardzo wiele. Będzie teraz towarzyszką naszych wspólnych wypadów! Śledźcie jej losy, bo Pusia nie zamierza starzeć się z godnością i zamierza przejść totalny lifting

- zapowiedziała Karolina Skrzeczkowska, która ma na swoim koncie cztery pojedynki w FAME MMA. "Way of Blonde" trzy razy wygrała swoje walki (z Patrycją Zahorską, Anną Andrzejewską i Patrycją Wieją). Przegrała tylko raz - z Martą Linkiewicz.

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