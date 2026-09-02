Koszmar po dożynkach! 2-latek z sepsą, nastolatka w szpitalu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-02 8:08

To miały być radosne dożynki, ale dla części uczestników impreza zakończyła się chorobą, a nawet pobytem w szpitalu. Jak informuje portal epoznan.pl, po wydarzeniu w Popowie-Ignacewie (gmina Mieleszyn) zgłoszono już 19 przypadków zachorowań. U trzech osób potwierdzono salmonellę. Wśród poszkodowanych są także 2-letnie dziecko i 17-latka, którzy trafili do szpitala w Gnieźnie.

Ozdobny kwiat wykonany ze słomy na tradycyjnym wieńcu dożynkowym. O zatruciu na imprezie w Popowie przeczytasz na SE.
Autor: MrGajowy3 Teodor/ Pexels.com

Sprawa pechowych dożynek w powiecie gnieźnieńskim nabiera powagi. Jak informuje epoznan.pl, po imprezie zorganizowanej w Popowie-Ignacewie zaczęły pojawiać się przypadki zachorowań. Wśród osób, które źle się poczuły, znalazł się także wójt gminy Mieleszyn Artur Janczak.

Sytuacja była szczególnie poważna w przypadku 2-letniego dziecka i 17-letniej uczestniczki dożynek. Jak podaje „Głos Wielkopolski”, oboje trafili w poważnym stanie do szpitala w Gnieźnie.

2-latek z sepsą salmonellową

U 2-latka pierwsze objawy pojawiły się dzień po dożynkach. Początkowo rodzice sądzili, że dziecko ma typową infekcję żołądkowo-jelitową. Jego stan jednak się pogarszał i konieczna była hospitalizacja.

W szpitalu lekarze stwierdzili u dziecka sepsę salmonellową. Objawy choroby pojawiły się również u jego mamy.

W placówce rodzina spotkała 17-latkę, która również uczestniczyła w dożynkach w Popowie-Ignacewie. Nastolatka także wymagała hospitalizacji.

Sanepid bada sprawę. Jest 19 zachorowań

Jak informuje epoznan.pl, sprawa została zgłoszona sanepidowi w środę, 26 sierpnia. Służby ustaliły dotąd 19 przypadków zachorowań. U trzech osób potwierdzono zakażenie salmonellą.

Podejrzenia skupiają się na jedzeniu serwowanym podczas dożynek. Jedna z hipotez zakłada, że źródłem zakażeń mogła być żywność podawana na jednym ze stoisk.

Na razie nie udało się jednak ustalić, z którego dokładnie stoiska pochodziło jedzenie, które mogło doprowadzić do zachorowań. Sprawa jest wyjaśniana przez służby.

Dożynki Uniwersyteckie w Prusach koło Krakowa
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