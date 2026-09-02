Koszmar po dożynkach! 2-latek z sepsą, nastolatka w szpitalu

Sprawa pechowych dożynek w powiecie gnieźnieńskim nabiera powagi. Jak informuje epoznan.pl, po imprezie zorganizowanej w Popowie-Ignacewie zaczęły pojawiać się przypadki zachorowań. Wśród osób, które źle się poczuły, znalazł się także wójt gminy Mieleszyn Artur Janczak.

Sytuacja była szczególnie poważna w przypadku 2-letniego dziecka i 17-letniej uczestniczki dożynek. Jak podaje „Głos Wielkopolski”, oboje trafili w poważnym stanie do szpitala w Gnieźnie.

2-latek z sepsą salmonellową

U 2-latka pierwsze objawy pojawiły się dzień po dożynkach. Początkowo rodzice sądzili, że dziecko ma typową infekcję żołądkowo-jelitową. Jego stan jednak się pogarszał i konieczna była hospitalizacja.

W szpitalu lekarze stwierdzili u dziecka sepsę salmonellową. Objawy choroby pojawiły się również u jego mamy.

W placówce rodzina spotkała 17-latkę, która również uczestniczyła w dożynkach w Popowie-Ignacewie. Nastolatka także wymagała hospitalizacji.

Sanepid bada sprawę. Jest 19 zachorowań

Jak informuje epoznan.pl, sprawa została zgłoszona sanepidowi w środę, 26 sierpnia. Służby ustaliły dotąd 19 przypadków zachorowań. U trzech osób potwierdzono zakażenie salmonellą.

Podejrzenia skupiają się na jedzeniu serwowanym podczas dożynek. Jedna z hipotez zakłada, że źródłem zakażeń mogła być żywność podawana na jednym ze stoisk.

Na razie nie udało się jednak ustalić, z którego dokładnie stoiska pochodziło jedzenie, które mogło doprowadzić do zachorowań. Sprawa jest wyjaśniana przez służby.