Chciał tylko ugasić pragnienie. Wypił tajemniczą ciecz i zmarł. Brat zatrzymany

Anna Kisiel
Konsultacja: Anna Kisiel
Marta Rajewska
2026-09-01 11:21

Tragiczny finał na pozór niewinnej sytuacji w gminie Kępno. Mężczyzna zmarł po wypiciu nieznanej substancji, którą znalazł w pożyczonym od brata samochodzie. W związku ze sprawą zatrzymano 38-latka.

Karetka
Autor: Stanislaw Bielski/REPORTER/ East News

Do tej wstrząsającej sytuacji doszło pod koniec sierpnia w jednej z miejscowości w powiecie kępińskim. Tragedia rozegrała się po tym, jak mężczyzna wypił nieustaloną na razie substancję. Płyn znajdował się w butelce, którą ofiara znalazła w pożyczonym pojeździe. Samochód należał do 38-letniego brata zmarłego.

To właśnie właściciel auta został zatrzymany i usłyszał w tej sprawie prokuratorskie zarzuty.

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Pierwsze z nich dotyczy przestępstw związanych tutaj z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Drugi z czynów dotyczy właśnie zdarzenia polegającego na nieumyślnym spowodowaniu zgonu pokrzywdzonego w dniu 25 sierpnia. Trzecie z zarzucanych zachowań dotyczy posiadania bezwzględnego zezwolenia jednej sztuki amunicji – mówi Maciej Meler, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim.

Śledczy zaznaczają, że postępowanie znajduje się dopiero na bardzo wczesnym etapie, dlatego niezbędne będzie przeprowadzenie dodatkowych analiz:

Zachodzi tutaj konieczność wykonania szeregu dalszych czynności, w tym m.in. badań fizyko-chemicznych, zabezpieczonych próbek, jak również innych – dodaje Maciej Meler.

Decyzją sądu podejrzany 38-latek trafił na najbliższe trzy miesiące do aresztu.

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