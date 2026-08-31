Dawid Kwiatkowski, Łzy Adam Konkol i Golec uOrkiestra w Rawiczu! Wielkie gwiazdy Eska Music Tour już we wrześniu

Rawicz, nazywany południową bramą Wielkopolski, we wrześniu będzie szczególnie głośny. Wszystko za sprawą Święta Rawicza 2026 i koncertów Eska Music Tour, które 11 i 12 września rozgrzeją targowisko miejskie.

Autor: Miasto Rawicz/ Materiały prasowe

Gwiazdy Eska Music Tour zagrają w Rawiczu

Muzyczny weekend zapowiada się naprawdę ciekawie. W piątek, 11 września, na scenie wystąpią Sad Smiles oraz Dawid Kwiatkowski. Dzień później, w sobotę, publiczność będzie mogła bawić się przy muzyce zespołów Łzy Adama Konkola i Golec uOrkiestra.

To propozycja zarówno dla fanów współczesnego popu, jak i tych, którzy chętnie wracają do dobrze znanych przebojów. Warto więc zaznaczyć daty w kalendarzu i szykować się na muzyczny weekend w Rawiczu.

Autor: Organizator/ Materiały prasowe

Rawicz ma znacznie więcej do zaoferowania

Koncerty to jednak tylko jeden z powodów, dla których warto odwiedzić miasto. Rawicz może pochwalić się wyjątkowymi Plantami Jana Pawła II – blisko trzykilometrowym pierścieniem zieleni otaczającym centrum. Pod względem długości ustępują one jedynie słynnym krakowskim Plantom.

Miasto można odkrywać również spacerując wśród zabytkowej architektury, oglądając miejskie murale czy odwiedzając Nowy Poligon. Dawny teren powojskowy został zrewitalizowany i dziś jest miejscem rekreacji, spotkań oraz aktywnego wypoczynku.

Rawicz to także żywe tradycje mikroregionu hazackiego. Gwara, muzyka, tańce, rękodzieło, charakterystyczne stroje i obrzędy są ważną częścią lokalnej tożsamości.

Autor: Miasto Rawicz/ Materiały prasowe

Kultura i sport przez cały rok

W Rawiczu nie brakuje także wydarzeń kulturalnych i sportowych. W kalendarzu znajdują się m.in. 24-godzinny Rawicki Festiwal Sportu, Ogólnopolski Przegląd Sztuki Współczesnej FORMA, RAWIKON – Rawickie Dni Fantastyki oraz Festiwal Teatralny im. Krystyny Sienkiewicz.

Miasto ma również mocne sportowe konotacje. To właśnie tutaj urodziła się Anita Włodarczyk, jedna z najwybitniejszych polskich lekkoatletek i wielokrotna mistrzyni olimpijska w rzucie młotem.

Piknik Aktywnych Mieszkańców i „Smak Tradycji”

Muzyczny weekend nie będzie końcem świętowania. Na 13 września zaplanowano Piknik Aktywnych Mieszkańców, któremu towarzyszyć będzie konkurs kulinarny „Smak Tradycji”.

Święto Rawicza 2026 będzie więc okazją nie tylko do posłuchania popularnych artystów, ale także do poznania miasta, jego historii, tradycji i mieszkańców. Jeśli więc planujecie wrześniowy wypad do Wielkopolski, Rawicz zdecydowanie warto wpisać na swoją listę.