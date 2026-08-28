Alerty pogodowe dla wielu regionów Polski! IMGW ostrzega mieszkańców

Burze uderzą w nocy. IMGW wydał alerty dla sześciu województw

IMGW ostrzega przed burzami, które pojawią się w nocy z piątku na sobotę. Alerty II stopnia wydano dla województw wielkopolskiego i dolnośląskiego oraz części lubuskiego.

Ostrzeżenia I stopnia przed burzami dotyczą województwa opolskiego oraz części województw śląskiego i łódzkiego. Alerty zaczną obowiązywać w piątek o godz. 22 i potrwają do sobotniego poranka.

Podczas burz może spaść od 30 do 40 mm deszczu, a lokalnie nawet do 50 mm. Wiatr w porywach osiągnie do 75 km/h. Miejscami możliwy jest również grad.

To jednak nie wszystkie ostrzeżenia. IMGW wydał alerty przed silnym deszczem z burzami dla województw pomorskiego i kujawsko-pomorskiego oraz wschodnich krańców województwa warmińsko-mazurskiego. Prognozowana suma opadów wynosi tam od 30 do 40 mm, a wiatr może osiągać w porywach 65 km/h. Ostrzeżenia będą obowiązywały od nocy do godz. 10 w sobotę.

Możliwości podtopień! Alert dla mieszkańców województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz części lubuskiego

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało dodatkowo alert do mieszkańców województw dolnośląskiego i wielkopolskiego oraz części lubuskiego. RCB ostrzega przed intensywnymi opadami, burzami i możliwością wystąpienia podtopień. Zaapelowało również, aby nie zbliżać się do wezbranych rzek i stosować się do poleceń służb.

W piątek w części kraju problemem będzie także upał. Ostrzeżenia I stopnia obowiązują w części województw lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Temperatura może tam wzrosnąć do 28-31 st. C. Na południu Dolnego Śląska obowiązuje ponadto ostrzeżenie przed silnym wiatrem, którego porywy mogą osiągać 75 km/h.

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