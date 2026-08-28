Szybka ucieczka z miasta: Palmy, wakepark i molo. Dojedziesz tu w mniej niż pół godziny

Nie chcecie marnować cennego czasu na dalekie podróże? Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Poznania. Te fantastyczne plaże są tak blisko, że możecie na nie wyskoczyć nawet tuż po pracy.

Kąpielisko Akwen Tropicana w Owińskach – odległość: około 18 km , czas dojazdu: około 25 minut . Egzotyczny klimat zwany "Czerwonackimi Mazurami" kusi piaszczystą plażą, molo, a sąsiedztwo profesjonalnego wyciągu wakeboardowego gwarantuje udany, aktywny reset. Sezon trwa do 13 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Egzotyczny klimat zwany "Czerwonackimi Mazurami" kusi piaszczystą plażą, molo, a sąsiedztwo profesjonalnego wyciągu wakeboardowego gwarantuje udany, aktywny reset. Sezon trwa – Kąpielisko Glinianki na zbiorniku wodnym Glinianki (Mosina) – odległość: około 22 km , czas dojazdu: około 30 minut . Kameralny, piaszczysty zakątek na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Mosina) – odległość: , czas dojazdu: . Kameralny, piaszczysty zakątek na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sezon trwa – Kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Kiekrzu – odległość: około 17 km , czas dojazdu: około 25 minut . Żeglarska stolica regionu z piaszczysto-trawiastą plażą, pomostem i kapitalnym placem zabaw dla najmłodszych. Sezon trwa do 6 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Żeglarska stolica regionu z piaszczysto-trawiastą plażą, pomostem i kapitalnym placem zabaw dla najmłodszych. Sezon trwa – Kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Krzyżownikach – odległość: około 15 km , czas dojazdu: około 20 minut . Mniej zatłoczona alternatywa dla Kiekrza – piaszczysty, spokojny brzeg w sam raz na relaks z książką. Sezon trwa do 6 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Mniej zatłoczona alternatywa dla Kiekrza – piaszczysty, spokojny brzeg w sam raz na relaks z książką. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Chomęcickim w Chomęcicach – odległość: około 18 km , czas dojazdu: około 25 minut . Ciche, trawiaste i otoczone zielenią miejsce dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć na łonie natury. Sezon trwa do 31 sierpnia – brak stałych godzin pracy ratownika na tym kąpielisku.

– odległość: , czas dojazdu: . Ciche, trawiaste i otoczone zielenią miejsce dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć na łonie natury. Sezon trwa – Kąpielisko nad jeziorem Lipno w miejscowości Stęszew – odległość: około 24 km , czas dojazdu: około 25 minut . Atrakcyjna piaszczysta plaża ze zjeżdżalnią wodną, świetną gastronomią i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Atrakcyjna piaszczysta plaża ze zjeżdżalnią wodną, świetną gastronomią i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Lusowskim (Lusowo) – odległość: około 20 km , czas dojazdu: około 25 minut . Jedna z najlepiej przygotowanych plaż w okolicy – szeroki piasek, nowoczesne molo, doskonałe boiska do siatkówki oraz plac zabaw. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Lusowo) – odległość: , czas dojazdu: . Jedna z najlepiej przygotowanych plaż w okolicy – szeroki piasek, nowoczesne molo, doskonałe boiska do siatkówki oraz plac zabaw. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Strykowskim w miejscowości Strykowo – odległość: około 32 km , czas dojazdu: około 28 minut . Długie, malownicze jezioro z piaszczystym brzegiem i ładnym pomostem – idealne dla pasjonatów kajakarstwa. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Długie, malownicze jezioro z piaszczystym brzegiem i ładnym pomostem – idealne dla pasjonatów kajakarstwa. Sezon trwa – Kąpielisko OAZA-BŁAŻEJEWKO na Jeziorze Bnińskim w Błażejewku – odległość: około 30 km , czas dojazdu: około 30 minut . Trawiasto-piaszczysta plaża w otoczeniu gęstych lasów z fantastycznym molo i doskonałymi warunkami dla wędkarzy. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Trawiasto-piaszczysta plaża w otoczeniu gęstych lasów z fantastycznym molo i doskonałymi warunkami dla wędkarzy. Sezon trwa – Kąpielisko OAZA-BŁONIE na Jeziorze Kórnickim w Kórniku – odległość: około 25 km , czas dojazdu: około 25 minut . Tętniąca życiem plaża położona tuż przy urokliwej promenadzie kórnickiej, oferująca nowoczesny pomost, plac zabaw i pełne zaplecze sanitarne. Sezon trwa do 6 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Tętniąca życiem plaża położona tuż przy urokliwej promenadzie kórnickiej, oferująca nowoczesny pomost, plac zabaw i pełne zaplecze sanitarne. Sezon trwa – Kąpielisko OWOCOWA PLAŻA W ZBOROWIE – odległość: około 28 km , czas dojazdu: około 25 minut . Ulubiona, bezpieczna baza rodzinna nad Jeziorem Niepruszewskim z piaszczystą plażą, kolorowymi placami zabaw i gastronomią. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Ulubiona, bezpieczna baza rodzinna nad Jeziorem Niepruszewskim z piaszczystą plażą, kolorowymi placami zabaw i gastronomią. Sezon trwa – Kąpielisko Pobiedziska nad jeziorem Biezdruchowo – odległość: około 25 km , czas dojazdu: około 25 minut . Nowoczesny pomost, piaszczysta plaża i sąsiedztwo profesjonalnego wake parku. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Nowoczesny pomost, piaszczysta plaża i sąsiedztwo profesjonalnego wake parku. Sezon trwa – Kąpielisko przy Hotelu Szablewski na Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim – odległość: około 26 km , czas dojazdu: około 30 minut . Kameralny, spokojny zakątek w cieniu drzew na terenie parku narodowego, dający wytchnienie od głośnych kurortów. Sezon trwa do 28 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-16:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Kameralny, spokojny zakątek w cieniu drzew na terenie parku narodowego, dający wytchnienie od głośnych kurortów. Sezon trwa – Kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka – odległość: około 5 km , czas dojazdu: około 10 minut . Kultowe miejskie kąpielisko w Poznaniu – piaszczysta plaża, pomost, wypożyczalnia sprzętu, bogata strefa gastronomiczna i ścieżki spacerowe. Sezon trwa do 6 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Kultowe miejskie kąpielisko w Poznaniu – piaszczysta plaża, pomost, wypożyczalnia sprzętu, bogata strefa gastronomiczna i ścieżki spacerowe. Sezon trwa – Kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim – odległość: około 10 km , czas dojazdu: około 15 minut . Wyjątkowo czysta woda, urokliwa "Plaża Malibu" z molo, restauracja i piękne, zielone otoczenie leśne. Sezon trwa do 6 września – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Wyjątkowo czysta woda, urokliwa "Plaża Malibu" z molo, restauracja i piękne, zielone otoczenie leśne. Sezon trwa – Kąpielisko w Niepruszewie – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 28 minut. Szeroka, piaszczysta plaża z dużym pomostem, placem zabaw w kształcie statku i wypożyczalnią rowerów wodnych. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Głęboki reset do godziny drogi z centrum Poznania. Krystaliczne Boszkowo, Wyspa Edwarda i leśne zakątki

Macie ochotę na dłuższą wycieczkę? Te plaże leżą odrobinę dalej, ale dzięki szybkim trasom wylotowym i drogom ekspresowym dojedziecie tam w mniej niż godzinę. Idealne opcje na całodniowy, głęboki reset nad czystą wodą!

Kąpielisko Budziszewko – odległość: około 45 km , czas dojazdu: około 50 minut . Dziki i cichy piaszczysto-trawiasty brzeg nad Jeziorem Budziszewskim, idealnie ukryty przed hałasem miasta. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Dziki i cichy piaszczysto-trawiasty brzeg nad Jeziorem Budziszewskim, idealnie ukryty przed hałasem miasta. Sezon trwa – Kąpielisko Camping Borzątew (Jezioro Kłeckie) – odległość: około 52 km , czas dojazdu: około 55 minut . Doskonale przygotowany kemping z piaszczystą plażą, pomostem i pełnym zapleczem sanitarnym, świetny na weekend pod namiotem. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Jezioro Kłeckie) – odległość: , czas dojazdu: . Doskonale przygotowany kemping z piaszczystą plażą, pomostem i pełnym zapleczem sanitarnym, świetny na weekend pod namiotem. Sezon trwa – Kąpielisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dębcu nad J. Wonieskim – odległość: około 65 km , czas dojazdu: około 50 minut . Letnie centrum rekreacji z ogromną piaszczystą plażą, przystanią żeglarską, bogatą gastronomią i domkami letniskowymi. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Letnie centrum rekreacji z ogromną piaszczystą plażą, przystanią żeglarską, bogatą gastronomią i domkami letniskowymi. Sezon trwa – Kąpielisko miejskie (Środa Wielkopolska, Zalew Średzki) – odległość: około 35 km , czas dojazdu: około 35 minut . Piaszczysta plaża z pływającymi pomostami, zjeżdżalnią wodną, kortami tenisowymi i darmową komunikacją autobusową z miasta. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

(Środa Wielkopolska, Zalew Średzki) – odległość: , czas dojazdu: . Piaszczysta plaża z pływającymi pomostami, zjeżdżalnią wodną, kortami tenisowymi i darmową komunikacją autobusową z miasta. Sezon trwa – Kąpielisko Miejskie Oborniki – odległość: około 30 km , czas dojazdu: około 35 minut . Tak zwane "Żwirki" – piaszczysta plaża nad bezpiecznym sztucznym zbiornikiem, uwielbiana przez rodziny z dziećmi za czystą wodę. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Tak zwane "Żwirki" – piaszczysta plaża nad bezpiecznym sztucznym zbiornikiem, uwielbiana przez rodziny z dziećmi za czystą wodę. Sezon trwa – Kąpielisko miejskie Rogoźno – odległość: około 40 km , czas dojazdu: około 45 minut . Piaszczysta plaża, pomost rekreacyjny, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do siatkówki oraz dobre zaplecze sanitarne. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Piaszczysta plaża, pomost rekreacyjny, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do siatkówki oraz dobre zaplecze sanitarne. Sezon trwa – Kąpielisko na Jeziorze Grzymisławskim (Śrem) – odległość: około 42 km , czas dojazdu: około 45 minut . Nowoczesna plaża miejska z mariną, wake parkiem, tętniącą życiem promenadą i placami zabaw. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.

(Śrem) – odległość: , czas dojazdu: . Nowoczesna plaża miejska z mariną, wake parkiem, tętniącą życiem promenadą i placami zabaw. Sezon trwa – Kąpielisko na Jeziorze Raczyńskim (Zaniemyśl) – odległość: około 35 km , czas dojazdu: około 35 minut . Malownicza, piaszczysta plaża z widowiskowym molo i widokiem na historyczną Wyspę Edwarda. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Zaniemyśl) – odległość: , czas dojazdu: . Malownicza, piaszczysta plaża z widowiskowym molo i widokiem na historyczną Wyspę Edwarda. Sezon trwa – Kąpielisko na Języku (Kłecko) – odległość: około 48 km , czas dojazdu: około 45 minut . Kameralny, trawiasto-piaszczysty półwysep na Jeziorze Kłeckim, dający idealny kontakt z nienaruszoną przyrodą. Sezon trwa do 31 sierpnia – brak stałych godzin pracy ratownika na tym kąpielisku.

(Kłecko) – odległość: , czas dojazdu: . Kameralny, trawiasto-piaszczysty półwysep na Jeziorze Kłeckim, dający idealny kontakt z nienaruszoną przyrodą. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Chrzypskim – odległość: około 65 km , czas dojazdu: około 55 minut . Plaża w sercu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, z krystaliczną wodą, długim pomostem i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Plaża w sercu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, z krystaliczną wodą, długim pomostem i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim w Jarosławcu – odległość: około 24 km , czas dojazdu: około 35 minut . Otoczone lasami, leśne jezioro w Wielkopolskim Parku Narodowym, dające wytchnienie i czystą wodę. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Otoczone lasami, leśne jezioro w Wielkopolskim Parku Narodowym, dające wytchnienie i czystą wodę. Sezon trwa – Kąpielisko nad Jeziorem Mormin (Ostroróg) – odległość: około 50 km , czas dojazdu: około 50 minut . Spokojne, otoczone lasami jezioro z piaszczystą plażą, pomostem oraz wiatami piknikowymi. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Ostroróg) – odległość: , czas dojazdu: . Spokojne, otoczone lasami jezioro z piaszczystą plażą, pomostem oraz wiatami piknikowymi. Sezon trwa – Kąpielisko Nienawiszcz – odległość: około 38 km , czas dojazdu: około 45 minut . Jezioro Nienawiszcz Duże to oaza otoczona domkami letniskowymi, oferująca kameralną, piaszczystą plażę z pomostem. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Jezioro Nienawiszcz Duże to oaza otoczona domkami letniskowymi, oferująca kameralną, piaszczystą plażę z pomostem. Sezon trwa – Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim (Boszkowo) – odległość: około 80 km , czas dojazdu: około 55 minut (szybko przez S5). Klasyka wypoczynku z krystalicznie czystą wodą, szeroką plażą, tętniącym życiem deptakiem i świetną gastronomią. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Boszkowo) – odległość: , czas dojazdu: (szybko przez S5). Klasyka wypoczynku z krystalicznie czystą wodą, szeroką plażą, tętniącym życiem deptakiem i świetną gastronomią. Sezon trwa – Kąpielisko w Pamiątkowie – odległość: około 30 km , czas dojazdu: około 35 minut . Dobrze wyposażona plaża z trzema pomostami rekreacyjnymi, piaszczystym brzegiem, placem zabaw i klimatycznym bistro. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Dobrze wyposażona plaża z trzema pomostami rekreacyjnymi, piaszczystym brzegiem, placem zabaw i klimatycznym bistro. Sezon trwa – Kąpielisko Włókna (Potrzanowo) – odległość: około 40 km , czas dojazdu: około 45 minut . Malownicze Jezioro Włókieńskie w gminie Skoki – kameralny, bezpieczny pomost, piaszczysty brzeg i ciche otoczenie lasu. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Potrzanowo) – odległość: , czas dojazdu: . Malownicze Jezioro Włókieńskie w gminie Skoki – kameralny, bezpieczny pomost, piaszczysty brzeg i ciche otoczenie lasu. Sezon trwa – Kąpielisko za Jeziorem (Rogoźno) – odległość: około 41 km , czas dojazdu: około 45 minut . Spokojniejsza, alternatywna plaża w Rogoźnie nad Jeziorem Rogozińskim, wyposażona w wygodne pomosty i przebieralnie. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Rogoźno) – odległość: , czas dojazdu: . Spokojniejsza, alternatywna plaża w Rogoźnie nad Jeziorem Rogozińskim, wyposażona w wygodne pomosty i przebieralnie. Sezon trwa – Winiary (Gniezno) – odległość: około 52 km , czas dojazdu: około 45 minut . Popularna miejska plaża z piaszczystym brzegiem, boiskami do siatkówki i świetnym zapleczem dla dzieci. Sezon trwa do 31 sierpnia – ratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

(Gniezno) – odległość: , czas dojazdu: . Popularna miejska plaża z piaszczystym brzegiem, boiskami do siatkówki i świetnym zapleczem dla dzieci. Sezon trwa – Zajączkowo – odległość: około 48 km , czas dojazdu: około 45 minut . Spokojne Jezioro Zajączkowskie – urokliwe molo, piaszczysta plaża i kameralne położenie dające odetchnąć od masowej turystyki. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Spokojne Jezioro Zajączkowskie – urokliwe molo, piaszczysta plaża i kameralne położenie dające odetchnąć od masowej turystyki. Sezon trwa – Zamorze – odległość: około 52 km , czas dojazdu: około 48 minut . Ciche, malownicze miejsce rekreacji nad Jeziorem Lubosz Wielki z piaszczysto-trawiastym brzegiem i pięknym pomostem. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.

– odległość: , czas dojazdu: . Ciche, malownicze miejsce rekreacji nad Jeziorem Lubosz Wielki z piaszczysto-trawiastym brzegiem i pięknym pomostem. Sezon trwa – Łazienki (Pniewy) – odległość: około 50 km, czas dojazdu: około 45 minut. Odrestaurowane, tętniące życiem kąpielisko nad Jeziorem Pniewskim z pomostem, świetnymi boiskami, placem zabaw i polem namiotowym. Sezon trwa do 30 sierpnia – ratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-18:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.

Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim spakujecie plażową torbę i odpalicie silnik, poświęćcie krótką chwilę na przygotowania. Kluczowe jest sprawdzenie aktualnego stanu korków na drogach wylotowych z Poznania – trasy w kierunku Kiekrza, Kórnika czy wylotówki na S5 i S11 potrafią zablokować się w mgnieniu oka. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych upałów czas dojazdu nad wodę może się znacznie wydłużyć. Po dotarciu na wybraną plażę zawsze upewnijcie się, jaka flaga wisi na maszcie ratowniczym i bezwzględnie stosujcie się do zaleceń ratowników czuwających na miejscu – Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.