Molo z widokiem na historyczną wyspę 35 minut od Poznania. Odkryj wyjątkowe jezioro na ostatni weekend wakacji

Redakcja se.pl
2026-08-28 7:42

Ostatni weekend wakacji to doskonała okazja, aby spędzić czas na świeżym powietrzu, zresetować się i poczuć bliski kontakt z naturą. Mieszkańcy Poznania i okolic nie muszą planować wielogodzinnych wypraw, aby wypocząć nad wodą. W odległości do kilkudziesięciu minut jazdy samochodem od centrum miasta kryje się mnóstwo doskonale przygotowanych kąpielisk. Sprawdziliśmy zestawienie najlepszych plaż położonych do 60 minut drogi od Poznania.

Szybka ucieczka z miasta: Palmy, wakepark i molo. Dojedziesz tu w mniej niż pół godziny

Nie chcecie marnować cennego czasu na dalekie podróże? Poniższe czasy dojazdu i odległości oszacowaliśmy, przyjmując za punkt startowy ścisłe centrum Poznania. Te fantastyczne plaże są tak blisko, że możecie na nie wyskoczyć nawet tuż po pracy.

  • Kąpielisko Akwen Tropicana w Owińskach – odległość: około 18 km, czas dojazdu: około 25 minut. Egzotyczny klimat zwany "Czerwonackimi Mazurami" kusi piaszczystą plażą, molo, a sąsiedztwo profesjonalnego wyciągu wakeboardowego gwarantuje udany, aktywny reset. Sezon trwa do 13 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
  • Kąpielisko Glinianki na zbiorniku wodnym Glinianki (Mosina) – odległość: około 22 km, czas dojazdu: około 30 minut. Kameralny, piaszczysty zakątek na skraju Wielkopolskiego Parku Narodowego. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Kiekrz na Jeziorze Kierskim w Kiekrzu – odległość: około 17 km, czas dojazdu: około 25 minut. Żeglarska stolica regionu z piaszczysto-trawiastą plażą, pomostem i kapitalnym placem zabaw dla najmłodszych. Sezon trwa do 6 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Krzyżowniki na Jeziorze Kierskim w Krzyżownikach – odległość: około 15 km, czas dojazdu: około 20 minut. Mniej zatłoczona alternatywa dla Kiekrza – piaszczysty, spokojny brzeg w sam raz na relaks z książką. Sezon trwa do 6 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Chomęcickim w Chomęcicach – odległość: około 18 km, czas dojazdu: około 25 minut. Ciche, trawiaste i otoczone zielenią miejsce dla tych, którzy chcą po prostu odetchnąć na łonie natury. Sezon trwa do 31 sierpniabrak stałych godzin pracy ratownika na tym kąpielisku.
  • Kąpielisko nad jeziorem Lipno w miejscowości Stęszew – odległość: około 24 km, czas dojazdu: około 25 minut. Atrakcyjna piaszczysta plaża ze zjeżdżalnią wodną, świetną gastronomią i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Lusowskim (Lusowo) – odległość: około 20 km, czas dojazdu: około 25 minut. Jedna z najlepiej przygotowanych plaż w okolicy – szeroki piasek, nowoczesne molo, doskonałe boiska do siatkówki oraz plac zabaw. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Strykowskim w miejscowości Strykowo – odległość: około 32 km, czas dojazdu: około 28 minut. Długie, malownicze jezioro z piaszczystym brzegiem i ładnym pomostem – idealne dla pasjonatów kajakarstwa. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.
  • Kąpielisko OAZA-BŁAŻEJEWKO na Jeziorze Bnińskim w Błażejewku – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 30 minut. Trawiasto-piaszczysta plaża w otoczeniu gęstych lasów z fantastycznym molo i doskonałymi warunkami dla wędkarzy. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko OAZA-BŁONIE na Jeziorze Kórnickim w Kórniku – odległość: około 25 km, czas dojazdu: około 25 minut. Tętniąca życiem plaża położona tuż przy urokliwej promenadzie kórnickiej, oferująca nowoczesny pomost, plac zabaw i pełne zaplecze sanitarne. Sezon trwa do 6 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
  • Kąpielisko OWOCOWA PLAŻA W ZBOROWIE – odległość: około 28 km, czas dojazdu: około 25 minut. Ulubiona, bezpieczna baza rodzinna nad Jeziorem Niepruszewskim z piaszczystą plażą, kolorowymi placami zabaw i gastronomią. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Pobiedziska nad jeziorem Biezdruchowo – odległość: około 25 km, czas dojazdu: około 25 minut. Nowoczesny pomost, piaszczysta plaża i sąsiedztwo profesjonalnego wake parku. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko przy Hotelu Szablewski na Jeziorze Łódzko-Dymaczewskim – odległość: około 26 km, czas dojazdu: około 30 minut. Kameralny, spokojny zakątek w cieniu drzew na terenie parku narodowego, dający wytchnienie od głośnych kurortów. Sezon trwa do 28 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-16:00.
  • Kąpielisko Rusałka na jeziorze Rusałka – odległość: około 5 km, czas dojazdu: około 10 minut. Kultowe miejskie kąpielisko w Poznaniu – piaszczysta plaża, pomost, wypożyczalnia sprzętu, bogata strefa gastronomiczna i ścieżki spacerowe. Sezon trwa do 6 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Strzeszynek na Jeziorze Strzeszyńskim – odległość: około 10 km, czas dojazdu: około 15 minut. Wyjątkowo czysta woda, urokliwa "Plaża Malibu" z molo, restauracja i piękne, zielone otoczenie leśne. Sezon trwa do 6 wrześniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko w Niepruszewie – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 28 minut. Szeroka, piaszczysta plaża z dużym pomostem, placem zabaw w kształcie statku i wypożyczalnią rowerów wodnych. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.

Głęboki reset do godziny drogi z centrum Poznania. Krystaliczne Boszkowo, Wyspa Edwarda i leśne zakątki

Macie ochotę na dłuższą wycieczkę? Te plaże leżą odrobinę dalej, ale dzięki szybkim trasom wylotowym i drogom ekspresowym dojedziecie tam w mniej niż godzinę. Idealne opcje na całodniowy, głęboki reset nad czystą wodą!

  • Kąpielisko Budziszewko – odległość: około 45 km, czas dojazdu: około 50 minut. Dziki i cichy piaszczysto-trawiasty brzeg nad Jeziorem Budziszewskim, idealnie ukryty przed hałasem miasta. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Camping Borzątew (Jezioro Kłeckie) – odległość: około 52 km, czas dojazdu: około 55 minut. Doskonale przygotowany kemping z piaszczystą plażą, pomostem i pełnym zapleczem sanitarnym, świetny na weekend pod namiotem. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Nowym Dębcu nad J. Wonieskim – odległość: około 65 km, czas dojazdu: około 50 minut. Letnie centrum rekreacji z ogromną piaszczystą plażą, przystanią żeglarską, bogatą gastronomią i domkami letniskowymi. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko miejskie (Środa Wielkopolska, Zalew Średzki) – odległość: około 35 km, czas dojazdu: około 35 minut. Piaszczysta plaża z pływającymi pomostami, zjeżdżalnią wodną, kortami tenisowymi i darmową komunikacją autobusową z miasta. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.
  • Kąpielisko Miejskie Oborniki – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 35 minut. Tak zwane "Żwirki" – piaszczysta plaża nad bezpiecznym sztucznym zbiornikiem, uwielbiana przez rodziny z dziećmi za czystą wodę. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko miejskie Rogoźno – odległość: około 40 km, czas dojazdu: około 45 minut. Piaszczysta plaża, pomost rekreacyjny, wypożyczalnia sprzętu wodnego, boiska do siatkówki oraz dobre zaplecze sanitarne. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko na Jeziorze Grzymisławskim (Śrem) – odległość: około 42 km, czas dojazdu: około 45 minut. Nowoczesna plaża miejska z mariną, wake parkiem, tętniącą życiem promenadą i placami zabaw. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-20:00.
  • Kąpielisko na Jeziorze Raczyńskim (Zaniemyśl) – odległość: około 35 km, czas dojazdu: około 35 minut. Malownicza, piaszczysta plaża z widowiskowym molo i widokiem na historyczną Wyspę Edwarda. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko na Języku (Kłecko) – odległość: około 48 km, czas dojazdu: około 45 minut. Kameralny, trawiasto-piaszczysty półwysep na Jeziorze Kłeckim, dający idealny kontakt z nienaruszoną przyrodą. Sezon trwa do 31 sierpniabrak stałych godzin pracy ratownika na tym kąpielisku.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Chrzypskim – odległość: około 65 km, czas dojazdu: około 55 minut. Plaża w sercu Sierakowskiego Parku Krajobrazowego, z krystaliczną wodą, długim pomostem i wypożyczalnią sprzętu. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Jarosławieckim w Jarosławcu – odległość: około 24 km, czas dojazdu: około 35 minut. Otoczone lasami, leśne jezioro w Wielkopolskim Parku Narodowym, dające wytchnienie i czystą wodę. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 11:00-19:00.
  • Kąpielisko nad Jeziorem Mormin (Ostroróg) – odległość: około 50 km, czas dojazdu: około 50 minut. Spokojne, otoczone lasami jezioro z piaszczystą plażą, pomostem oraz wiatami piknikowymi. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Nienawiszcz – odległość: około 38 km, czas dojazdu: około 45 minut. Jezioro Nienawiszcz Duże to oaza otoczona domkami letniskowymi, oferująca kameralną, piaszczystą plażę z pomostem. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko PUDEŁKOWO na Jeziorze Dominickim (Boszkowo) – odległość: około 80 km, czas dojazdu: około 55 minut (szybko przez S5). Klasyka wypoczynku z krystalicznie czystą wodą, szeroką plażą, tętniącym życiem deptakiem i świetną gastronomią. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko w Pamiątkowie – odległość: około 30 km, czas dojazdu: około 35 minut. Dobrze wyposażona plaża z trzema pomostami rekreacyjnymi, piaszczystym brzegiem, placem zabaw i klimatycznym bistro. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko Włókna (Potrzanowo) – odległość: około 40 km, czas dojazdu: około 45 minut. Malownicze Jezioro Włókieńskie w gminie Skoki – kameralny, bezpieczny pomost, piaszczysty brzeg i ciche otoczenie lasu. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Kąpielisko za Jeziorem (Rogoźno) – odległość: około 41 km, czas dojazdu: około 45 minut. Spokojniejsza, alternatywna plaża w Rogoźnie nad Jeziorem Rogozińskim, wyposażona w wygodne pomosty i przebieralnie. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Winiary (Gniezno) – odległość: około 52 km, czas dojazdu: około 45 minut. Popularna miejska plaża z piaszczystym brzegiem, boiskami do siatkówki i świetnym zapleczem dla dzieci. Sezon trwa do 31 sierpniaratownik czuwa tu w godzinach 10:00-18:00.
  • Zajączkowo – odległość: około 48 km, czas dojazdu: około 45 minut. Spokojne Jezioro Zajączkowskie – urokliwe molo, piaszczysta plaża i kameralne położenie dające odetchnąć od masowej turystyki. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.
  • Zamorze – odległość: około 52 km, czas dojazdu: około 48 minut. Ciche, malownicze miejsce rekreacji nad Jeziorem Lubosz Wielki z piaszczysto-trawiastym brzegiem i pięknym pomostem. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00-17:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.
  • Łazienki (Pniewy) – odległość: około 50 km, czas dojazdu: około 45 minut. Odrestaurowane, tętniące życiem kąpielisko nad Jeziorem Pniewskim z pomostem, świetnymi boiskami, placem zabaw i polem namiotowym. Sezon trwa do 30 sierpniaratownik czuwa tu od poniedziałku do soboty w godzinach 11:00-18:00, a w niedziele w godzinach 11:00-17:00.

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Ręcznik w dłoń i w drogę. O czym pamiętać przed wyjazdem?

Zanim spakujecie plażową torbę i odpalicie silnik, poświęćcie krótką chwilę na przygotowania. Kluczowe jest sprawdzenie aktualnego stanu korków na drogach wylotowych z Poznania – trasy w kierunku Kiekrza, Kórnika czy wylotówki na S5 i S11 potrafią zablokować się w mgnieniu oka. Pamiętajcie, że w godzinach szczytu oraz podczas weekendowych upałów czas dojazdu nad wodę może się znacznie wydłużyć. Po dotarciu na wybraną plażę zawsze upewnijcie się, jaka flaga wisi na maszcie ratowniczym i bezwzględnie stosujcie się do zaleceń ratowników czuwających na miejscu – Wasze bezpieczeństwo jest najważniejsze.

Który słynny cytat podsumowuje twoje tegoroczne wakacje?
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