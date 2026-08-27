Kolejne romansidło rozpala polskich widzów. Ma jednak jeden poważny problem

"Ostatni wschód słońca" to ekranizacja powieści Anny Todd, znanej z serii "After". Książka miała swoją premierę zaledwie rok temu, a platforma Prime Video błyskawicznie podjęła się jej adaptacji. Efektem jest produkcja, która pod koniec sierpnia 2026 roku zasiliła bibliotekę serwisu.

Fabuła nowego romansu "Ostatni wschód słońca" na Prime Video

Na ekranie w głównych rolach błyszczą Maia Reficco (znana z "Zróbmy zemstę") i Fernando Lindez ("Tell Me Softly"). Towarzyszy im Eva Longoria, kojarzona z "Gotowych na wszystko". Scenariusz opiera się na sprawdzonym schemacie młodzieżowych melodramatów. Oriah "Ry" Pera, grana przez Reficco, to chora przewlekle studentka, która spędza wakacje na Majorce pod czujnym okiem matki. Jej życie zmienia się, gdy na jej drodze staje Julián (Lindez), budząc w niej nieznane dotąd uczucia. Sielanka zostaje jednak zakłócona przez pogarszające się zdrowie dziewczyny i rodzinne sekrety wychodzące na jaw.

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Reakcje na "Ostatni wschód słońca" w porównaniu do innych hitów

Ostatnie miesiące przyniosły Prime Video wiele sukcesów w postaci adaptacji popularnych powieści z BookToka i nie tylko. Produkcje takie jak "Trylogia winnych", "Maxton Hall" czy "Off Campus" podbiły serca publiczności, a niedawno dobrze przyjęto również oryginalny serial "Sterling Point". Mimo to, nie każda nowość platformy spotyka się z tak entuzjastycznym przyjęciem.

Podobnie jak "Każdego kolejnego roku", "Ostatni wschód słońca" spotyka się z chłodnym odbiorem, mimo dobrych wyników oglądalności. Zarówno widzowie, jak i recenzenci krytykują film, wytykając mu brak wciągającej fabuły i chemii między głównymi bohaterami. Wiele negatywnych opinii dotyczy również występu Mai Reficco.

- Książka była świetna, ale tu pojawia się problem, bo główna aktorka nie potrafi grać. Mógłby to być solidny film, ale główna rola go osłabia. - Maia Reficco w ogóle nie potrafi grać, to było bolesne. - Gdybym był Majorką, obraziłbym się, że ten film sugeruje, iż nie potrafię zainspirować tych dwojga niesamowicie seksownych ludzi do wywołania jakiegokolwiek podniecenia.

Przyszłość trylogii - czy zobaczymy 2. część "Ostatniego wschodu słońca"?

Chociaż powieść Anny Todd nie ma jeszcze sequela, portal Deadline informuje, że pisarka planuje stworzyć całą trylogię. Według doniesień z czerwca, Prime Video rozważa ekranizację kolejnych tomów z tym samym zespołem. Warunkiem jest jednak komercyjny sukces pierwszej części, ponieważ artystyczna wartość rzadko gwarantuje kontynuację w serwisach streamingowych, o czym świadczy anulowanie popularnych tytułów.

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