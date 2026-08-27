Gdzie jutro będzie burza? IMGW ostrzega zwłaszcza jedną część Polski

Gdzie będzie burza w piątek 28 sierpnia? Największe ryzyko w tych regionach

W piątek, 28 sierpnia zmiana pogody nadciągnie od zachodu! Polska znajdzie się pod wpływem niżu znad Morza Północnego. Centrum i wschód kraju pozostaną jeszcze pod wpływem wyżu znad Finlandii i zachodniej Rosji.

Przez zachodnie województwa będzie przemieszczał się ciepły front atmosferyczny. Za nim napłynie ciepłe i wilgotne powietrze pochodzenia zwrotnikowego. To właśnie w tej części Polski powstaną warunki do rozwoju burz.

Największe prawdopodobieństwo burz będzie na północnym zachodzie kraju. Zagrożone są przede wszystkim województwa zachodniopomorskie i lubuskie oraz zachodnia część Dolnego Śląska.

Późnym popołudniem burze mają najpierw rozwijać się nad wschodnimi Niemcami, potem przemieszczać się w kierunku Polski

Przez większą część dnia powinno być jednak spokojnie. Sytuacja zacznie zmieniać się późnym popołudniem. Burze mają najpierw rozwijać się nad wschodnimi Niemcami, a następnie przemieszczać się w kierunku północno-wschodnim i wchodzić nad Polskę.

Mogą tworzyć większe układy wielokomórkowe, a lokalnie także superkomórki. Podczas burz możliwe są intensywne, ale krótkie opady deszczu. Miejscami może spaść od 20 do 30 mm wody. Wiatr może osiągać w porywach około 80 km/h. Lokalnie możliwy jest także grad o średnicy 2-3 cm.

Nie jest wykluczone, że część silniejszych burz pojawi się dopiero wieczorem. Jeszcze więcej opadów i mocniejszych burz prognozowanych jest w nocy z piątku na sobotę.

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