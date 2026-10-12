Kluczowy przejazd w centrum Warszawy znów otwarty po wyjątkowym odkryciu pod jezdnią

Przejazd na Most Śląsko-Dąbrowski odblokowany

Wyłączony dotąd z ruchu odcinek od Wisłostrady do Alei „Solidarności” przeszedł gruntowną modernizację. Prace prowadzone przez Zakład Remontów i Konserwacji Dróg polegały na rozebraniu dotychczasowej nawierzchni, wykonaniu nowej podbudowy oraz ponownym ułożeniu kostki. Wszystkie roboty realizowano zgodnie z wytycznymi konserwatora zabytków, dzięki czemu ulica zachowała swój historyczny charakter.

Mimo że kierowcy mogą już swobodnie podróżować w stronę Pragi, na miejscu wciąż można spotkać ekipy budowlane. Drogowcy kontynuują prace brukarskie związane z układaniem chodników oraz opasek. Trwają również roboty przy zjazdach prowadzących do Mazowieckiego Centrum Stomatologii. Pełne zakończenie tych działań zostanie ogłoszone w osobnym komunikacie.

Niezwykłe odkrycia archeologiczne pod jezdnią

Zasadniczy wpływ na przebieg oraz tempo inwestycji miało wydarzenie z okresu wakacyjnego. Podczas prac ziemnych natrafiono na fundamenty dawnej zabudowy miejskiej znajdującej się niegdyś w sąsiedztwie Wiaduktu Pancera. Archeolodzy odsłonili pozostałości trzech historycznych obiektów:

Kamienicy Binkowskiej ,

, Domu Profesorów ,

, Kamienicy Taubenhausa.

Odkryte struktury poddano szczegółowym badaniom archeologicznym, po czym decyzją konserwatora pozostawiono je w ziemi. Miejsce, w którym dokładnie stały przedwojenne budynki, zostało odznaczone na nowo ułożonej nawierzchni łącznicy. Wyjątkiem stał się balkon Domu Profesorów, który na podstawie decyzji Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wydobyto na powierzchnię i odpowiednio zabezpieczono.

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe

Autor: Zarząd Dróg Miejskich/ Materiały prasowe