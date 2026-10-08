Jungle Night w FACTORY Annopol. 50% rabatu od cen outletowych przez 12 godzin

Wiosenna edycja Jungle Night przyciągnęła tłumy i pokazała, że na to wydarzenie Warszawiacy i mieszkańcy całego Mazowsza czekają nie bez powodu. To czas, kiedy największe marki światowe i lokalne, dostępne w FACTORY, obniżą swoje outletowe ceny aż o połowę i to aż na 12 godzin od 10.00 do 22.00. W pasażach outletu pojawi się DJ, a muzyka w klimacie jungle nada zakupom dodatkowego tempa.

Długa lista marek na nowy sezon

Na początek dobra rada, warto przygotować listę rzeczy, których szukacie, ale zostawić też trochę miejsca na spontaniczne odkrycia. Pomyśl również o budżecie. Nowy sezon przynosi nowe potrzeby. Ciepły sweter, kurtka na chłodniejsze dni, wygodne buty, jeansy, sportowy outfit, zegarek, dodatki, a może coś, co odświeży wnętrze domu? Te trudne decyzje tym razem podejmiecie bez wahania w FACTORY Annopol. Sprawdź listę marek na Jungle Night.

Autor: FACTORY / Materiały prasowe

Proste zasady są najlepsze. 50% rabatu

Salony uczestniczące w Jungle Night w FACTORY Annopol będą oznaczone specjalnym znakiem przy wejściu do każdego z nich. Tam zrobimy zakupy z 50% rabatami od cen outletowych, spełniając warunki określone na miejscu. Przy takich cenach najbardziej pożądane produkty będą znikać naprawdę szybko. Dobry sezon zaczyna się od dobrych wyborów.

Sprawdź, jak dojechać do FACTORY

FACTORY Annopol to jedyne centrum outletowe w Polsce, do którego swobodnie dojedziesz metrem M2, ale też tramwajem i autobusem. Mieści się w prawobrzeżnej części Warszawy na Białołęce, bezpośrednio przy Trasie Toruńskiej i ważnych drogach regionalnych, m.in. ekspresowce S8.

Na miejscu możesz liczyć na duży parking, ładowarki do elektryków i stacje rowerowe. Sprawdź lokalizację FACTORY Annopol.

Operatorem FACTORY jest NEINVER, jeden z wiodących właścicieli i zarządców centrów outletowych w Europie.