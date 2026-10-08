To będzie największa moda na 1 listopada 2026. Kwiaty i wiązanki na Wszystkich Świętych. Polacy już nie stawiają zwykłych chryzantem. To będzie królować na grobach

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-10-08 4:52

Wielki krokami zbliża się 1 listopada, czuli Wszystkich Świętych. To czas, w którym Polacy tłumnie ruszają na cmentarze i przystrajają groby bliskich. Co roku na przycmentarnych straganach kupuje się kwiaty, wiązanki oraz znicze. Jakie rozwiązanie będą królować w tym sezonie? Okazuje się, że w tym roku odejdziemy nieco od tradycji.

  • 1 listopada to czas zadumy i upamiętnienia bliskich, kiedy groby zdobimy kwiatami i zniczami, symbolizującymi pamięć oraz szacunek.
  • W tym sezonie królują chryzantemy w modnych odcieniach burgundu, a także wrzosy i hortensje, stawiając na naturalne kompozycje.
  • Odkryj, jakie ekologiczne znicze z wymiennymi wkładami podbijają rynek i wybierz idealne dekoracje, by z klasą uczcić pamięć zmarłych.

Jakie kwiaty i wiązanki na groby na 1 listopada?

W polskiej tradycji 1 listopada to dzień zadumy i wspominania zmarłych. Groby bliskich zdobi się kwiatami oraz zniczami. Kwiaty mają symbolizować pamięć, miłość i szacunek. Znicze zaś są wyrazem pamięci światłości Jezusa. W tradycji katolickiej ogień ma odganiać mrok i przypominać o miłości Chrystusa wobec ludzi.

Wszystkich Świętych przypada na jesień dlatego też groby bliskich zdobi się typowo jesiennymi kwiatami. Najpopularniejszymi z nich są oczywiście chryzantemy. To piękne i trwałe kwiaty, które potrafią zakwitać nawet do początku grudnia. Dobrze znoszą niskie temperatury i zdobią groby przez długie tygodnie. Wielką zaletą chryzantem jest także mnogość odmian. Na przycmentarnych straganach znajdziemy różnej wielkości kwiaty i wielorakich kolorach. W tym sezonie królować mają typowo jesienne barwy. Wielkim hitem mogą okazać się kwiaty w kolorach burgundu oraz ciemnej wiśni. Eksperci wskazują, że dużym zainteresowaniem mogą cieszyć się także odcienie fioletu oraz ciemnego różu. Tego rodzaju odcienie świetnie współgrają z ciemną zielenią i typowo, jesiennymi barwami. W tym roku na 1 listopada kupować mamy nie tylko klasyczne chryzantemy, ale także inne gatunki. Z roku na rok coraz większą popularnością cieszą się wrzosy, a w tym sezonie trendem będą także kwiaty hortensji. Podobnie, jak chryzantemy hortensje także zachwycająca swoimi gargantuicznymi kwiatami i wyglądają przepięknie. Dodatkowo hortensje mają symbolizować szczęście oraz pomyślność. Poza chryzantemami, wrzosami i hortensjami, istnieje wiele innych jesiennych roślin, które pięknie ozdobią nagrobki. Warto rozważyć zakup ozdobnych kapust, hebe, gaulteri czy miniaturowych iglaków. Te rośliny charakteryzują się dużą odpornością na niskie temperatury i jesienne deszcze, a ich różnorodność pozwoli stworzyć unikalne i trwałe kompozycje, które będą cieszyć oko przez wiele tygodni.

Eksperci wskazują, że już od kilku lat widać znaczącą zmianę w wyborze kwiatów i wiązanek na 1 listopada. Odchodzi się od sztucznych gałązek i bukietów na rzecz żywych kwiatów. Dominuje to, co oferuje natura. Dużą popularnością cieszą się również kwiaty doniczkowe (na przykład chryzantemy), które wcześniej uprawia się w domu. Niektóre rośliny można także po Wszystkich Świętych przenieść do domu i uprawiać na balkonie. Niektórzy wierzą jednak, że takie zachowanie może ściągać pecha i złość zmarłych.

Aby Twoje kwiaty jak najdłużej zachowały świeżość na cmentarzu, pamiętaj o kilku trikach. Jeśli wybierasz kwiaty cięte do wiązanki, zadbaj o to, by łodygi były świeżo podcięte i umieszczone w specjalnej gąbce florystycznej nasączonej wodą z odżywką. W przypadku kwiatów doniczkowych, takich jak chryzantemy czy wrzosy, regularne podlewanie (szczególnie w cieplejsze, słoneczne dni) oraz usunięcie przekwitłych kwiatostanów znacznie przedłuży ich żywotność.

Jakie znicze i lampiony na 1 listopada?

Również w kwestii zniczy zauważalna jest zmiana trendów. Obecnie coraz więcej osób wracam do klasycznych zniczy z wymiennych wkładami. To ekologiczny sposoby, który pozwala na recykling światełek. Wystarczy dokupić jedynie wymienne wkłady i znicze mogą stać przez długie miesiące. Z roku na rok coraz więcej osób stawia na minimalistyczne rozwiązania. Zwykłe światełka najlepiej wpasowują się w ten trend. Sklepy już teraz oferują różnorakie promocje na klasyczne znicze. Na przykład w najnowszej promocji Biedronki zwykle znicze kupić w ofercie 5+3, czyli wybierając 8 produktów, 3 z nich otrzymasz za darmo. Miłośnicy bardziej strojnych i nietypowych rozwiązań nadal mogą przebierać w szerokiej ofercie elektrycznych lampionów zdobionych krzyżami i aniołkami. Eksperci wskazują jednak, że 1 listopada 2026 królować będą tradycyjne, minimalistyczne rozwiązania.  

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