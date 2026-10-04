Pogoda na 1 listopada 2026. Górale znów będą zadziwieni, a tłumy na cmentarzach muszą się szykować. Prognozy na Wszystkich Świętych

Koniec września i początek października 2026 zaskakują wyjątkowo ciepłą aurą, z temperaturami przekraczającymi 20 st. C, co zapowiada przedłużenie przyjemnych warunków.

Pierwsze prognozy na 1 listopada obiecują prawdziwie złote "babie lato" z umiarkowanymi temperaturami do 15 st. C i przewagą słońca w centrum kraju.

Sprawdź, czy cały listopad 2026 będzie cieplejszy niż norma wieloletnia i jak długo potrwa ta niezwykła jesień!

Pod czasowym ochłodzeniu znów termometry wystrzeliły, a słupki pokazały wartości powyżej 20 st. Celsjusza. taka pogoda utrzyma się przynajmniej do pierwszej połowy października. Niemal na terenie całego kraju będzie dużo słońca. Lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, ale większe opady prognozowane są dopiero po 10 października. Na wschodzie kraju temperatury utrzymają się na poziomie 17-20 st. Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 24 st. Celsjusza. Nieco chłodniejsze będą już noce. W końcu październik to miesiąc, w którym noce są już wyjątkowo chłodne. W najbliższym czasie mogą pojawić się niewielkie przymrozki przy gruncie. Po 10 października pojawią się także lokalne mgły i ograniczona widoczność. Dane Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują, że zmiana pogody może przyjść dopiero w drugiej połowie października. Wtedy zauważalny ma być spadek temperatur oraz okresowy deszcz. Naukowcy wskazują jednak, że suma opadów będzie niska, a w wielu rejonach może pogłębiać się susza. Przełom października i listopada może w końcu przynieść większe opady temperatury poniżej 10 st. Celsjusza.

Jaka będzie pogoda na 1 listopada 2026

Według pierwszych prognoza 1 listopada zapowiada się niezwykle przyjemnie, oferując nam prawdziwie złotą, umiarkowanie ciepłą aurę, typową raczej dla babiego lata niż dla progu zimy.

Na termometrach zobaczymy wartości, które z pewnością ucieszą miłośników jesiennych spacerów:

Północ kraju: od 8 do 11 st. C – idealnie na rześki, jesienny dzień.

od 8 do 11 st. C – idealnie na rześki, jesienny dzień. Centralne regiony: komfortowe 11-13 st.C – idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu.

komfortowe 11-13 st.C – idealne warunki do aktywności na świeżym powietrzu. Południe Polski: prawdziwy rekordzista, z temperaturami sięgającymi miejscami nawet 14-15 st.C – niemal wiosenna pogoda!

Niebo będzie przeważnie umiarkowanie zachmurzone, ale nie zabraknie też okazji do podziwiania jesiennego słońca. W centrum kraju liczyć możemy na piękne przejaśnienia, które pozwolą cieszyć się promieniami muskającymi twarz. Na północy i południu chmur może być nieco więcej, a lokalnie niewykluczone są symboliczne, słabe opady deszczu – raczej mżawka niż ulewa, która tylko delikatnie odświeży powietrze i uwydatni kolory liści. Co więcej, długoterminowe prognozy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej malują obraz całego listopada 2026 jako miesiąca cieplejszego niż wynikałoby to z wieloletniej normy. Wygląda na to, że jesień będzie nam sprzyjać dłużej niż zwykle, dając nam więcej czasu na delektowanie się jej urokami.

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