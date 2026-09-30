Wiemy, jak będzie pogoda 1 listopada. Niby jesień, a jednak znów naukowcy wieszczą same dziwy. Długoterminowa pogoda na Wszystkich Świętych 2026

Październik 2026 zaskoczy nas wyjątkowo ciepłą aurą, z temperaturami przekraczającymi 20°C i dużą ilością słońca utrzymującymi się aż do połowy miesiąca.

Mimo nadchodzącego ochłodzenia pod koniec miesiąca, prognozy wskazują na niskie sumy opadów, co może prowadzić do pogłębiania się suszy w wielu regionach.

Odkryj, czy Wszystkich Świętych przyniesie rekordowo wysoką temperaturę i dowiedz się, jak przygotować się na zmienną pogodę w tym wyjątkowym dniu.

Pogoda na jesień 2026. To nie będzie normalny październik

Ostatni tydzień września 2026 przywitał nas piękną aurą. Pod czasowym ochłodzeniu znów termometry wystrzeliły, a słupki pokazały wartości powyżej 20 st. Celsjusza. taka pogoda utrzyma się przynajmniej do pierwszej połowy października. Niemal na terenie całego kraju będzie dużo słońca. Lokalnie mogą pojawić się niewielkie opady deszczu, ale większe opady prognozowane są dopiero po 10 października. Na wschodzie kraju temperatury utrzymają się na poziomie 17-20 st. Celsjusza. Jeszcze cieplej będzie na zachodzie i południowym zachodzie, gdzie termometry wskażą nawet 24 st. Celsjusza. Nieco chłodniejsze będą już noce. W końcu październik to miesiąc, w którym noce są już wyjątkowo chłodne. W najbliższym czasie mogą pojawić się niewielkie przymrozki przy gruncie. Po 10 października pojawią się także lokalne mgły i ograniczona widoczność. Dane Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych wskazują, że zmiana pogody może przyjść dopiero w drugiej połowie października. Wtedy zauważalny ma być spadek temperatur oraz okresowy deszcz. Naukowcy wskazują jednak, że suma opadów będzie niska, a w wielu rejonach może pogłębiać się susza. Przełom października i listopada może w końcu przynieść większe opady temperatury poniżej 10 st. Celsjusza.

Pogoda na 1 listopada 2026. Jaka będzie aura na Wszystkich Świętych

1 listopada to szczególny dzień w polskiej tradycji. Polacy tłumnie ruszają na groby bliskich. Od kilku lat pogoda na Wszystkich Świętych sprzyja spacerom po nekropoliach. Starsze osoby wspominają lata, w których na 1 listopada ubierano już zimowe płaszcze, a na ulicach zalegały bryły mokrego śniegu. Zmiany klimatyczne sprawiły jednak, że obecnie pogoda na 1 listopada jest raczej ciepła i bezdeszczowa. W tym roku Wszystkich Świętych wpada w niedzielę wiec chętnych do wyjazdów i spacerów może być więcej. Czy wiadomo już, jaka będzie pogoda na 1 listopada?

Pojawiły się pierwsze długoterminowe prognozy. Choć są one obarczone sporym ryzykiem błędu i nie zawsze się sprawdzają, to zauważalna jest pewna zależność. Naukowcy wskazują, że czeka nas ciąg dalszy zmiennej pogody. Po gwałtownym lecie, z okresowymi rekordami ciepła, czeka na równie interesujący listopad. Prognozy IMGW przewidują, że temperatury w listopadzie 2026 będą wyższe niż średnia dla tego okresu. Oznacza to, że 1 listopada znów może być bardzo ciepło, jak na tę porę roku. Ciepłe dni będą przeplatać się z okresami chłodu. Zmienna pogoda może być szczególnie uciążliwa dla osób wrażliwych oraz cierpiących na migrenę. Szczyt ciepła powinien przypaść na środek dnia. Rano i wieczorem temperatury będą zdecydowanie niższe. Jeżeli planujesz wielogodzinne spacery po cmentarzach ubierz się na cebulkę. Nie zapomnij także parasola ponieważ deszcz o tej porze roku może zdarzyć się zawsze.

Te zmieniające się wzorce pogodowe, które obserwujemy w ostatnich latach, są bezpośrednim odzwierciedleniem globalnych zmian klimatycznych. Naukowcy z IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) od lat wskazują na wzrost średnich temperatur, co przekłada się na łagodniejsze zimy i cieplejsze jesienie. Dłuższe okresy bezdeszczowej pogody i wyższe temperatury w październiku czy listopadzie stają się nową normą, co ma dalekosiężne konsekwencje dla rolnictwa, ekosystemów i naszego codziennego życia.

QUIZ dla doświadczonych pań. Na te pytania powinna odpowiedzieć każda kobieta Pytanie 1 z 10 Pierwszą kobietą w historii, która stanęła na czele polskiego rządu była: Beata Szydło Ewa Kopacz Hanna Suchocka Następne pytanie

15

Polska złota jesień