Wyciśnij na szczotkę i przetrzyj nagrobek z lastryko. W kilka sekund usunie wosk z płyty i rozpuści stare zabrudzenie. Czyszczenie grobów z lastryko

Lastryko, choć trwałe, jest materiałem porowatym, co sprawia, że nagrobki z niego wymagają specjalnej troski i odpowiednich metod czyszczenia.

Dowiedz się, jak skutecznie i bezpiecznie usunąć codzienne zabrudzenia oraz uporczywe plamy z wosku, nie uszkadzając delikatnej powierzchni.

Odkryj sprawdzony, domowy sposób na walkę z mchem i poznaj kluczowe zasady, by nagrobek z lastryko zawsze prezentował się godnie.

Jak czyścić nagrobek z lastryko? Domowy sposób, który nie porysuje powierzchni

Lastryko to jedno z najpopularniejszych tworzyw wykorzystywanych do budowy nagrobków. Jest to mieszanka betonu i grysu kamiennego. Lastryko jest nieco tańsze niż inne rozwiązanie, takie jak granit czy marmur. Tworzywo to jest bardzo trwałe i odporne na działanie warunków atmosferycznych. Jedyny mankamentem grobów wykonanych z lastryka jest fakt, że materiał ten z czasem nasiąka wodę, co prowadzi do pęknięć. Powierzchnia lastryka jest porowata, przez co dobrze chłonie wodę i z czasem zaczyna się kruszyć.

Do czyszczenia grobów z lastryko należy podejść ze szczególną ostrożnością. Porowata powierzchnia chłonie różnego rodzaju zabrudzenia i sprawia, że jest je trudniej doczyścić niż w przypadku granitu czy marmuru. Eksperci zalecają, aby nagrobki z lastryko czyścić ciepłą (ale nie gorącą) wodą z niewielką ilością płyny do mycia naczyń lub szarego mydła. Do pocierania najlepiej sprawdzi się szczotka z nieco sztywniejszym włosiem. Wyszoruje ona wżarte zabrudzenia, ale nie pozostawi na nagrobku zarysowań. Do czyszczenia grobów z lastryka nie zaleca się stosowania chemicznych oraz kwasowych płynów. Mogą one poważnie uszkodzić płytę grobu. Agresywne kwasy (np. solny, siarkowy) czy wybielacze na bazie chloru mogą nieodwracalnie uszkodzić spoiwo cementowe lastryka, powodując jego erozję, odsłonięcie kruszywa i przyspieszone kruszenie.

Jednym z największych wyzwań podczas sprzątania grobów bliskich jest wosk i stearyna z rozlanych zniczy. W takim przypadku możesz delikatnie polać rozlany wosk gorącą wodą, aby do zmiękczyć, a następnie podważyć drewnianą szpatułką. Na stare zabrudzenia sprawdzi się także soda oczyszczona. Posiada ona właściwości rozpuszczające tłuste zabrudzenia. Wymieszaj sodę oczyszczoną z woda, aby powstała gęsta pasta i zaaplikuj na rozlany wosk. Odczekaj kilkanaście minut i przetrzyj zabrudzenie. Resztki wosku usuń drewnianą szpatułką.

Aby znacząco wydłużyć żywotność nagrobka z lastryko i ułatwić jego czyszczenie w przyszłości, rozważ regularną impregnację. Na rynku dostępne są specjalistyczne impregnaty do betonu i kamienia, które tworzą na powierzchni niewidzialną barierę. Taka powłoka hydrofobowa ogranicza wsiąkanie wody, wnikanie brudu, tłuszczu, a także utrudnia rozwój mchu i porostów, chroniąc lastryko przed uszkodzeniami mrozowymi i blaknięciem koloru.

Wymieszaj z wodą i polej mech na grobie. Jak usunąć mech z nagrobków z lastryko?

Jednym z największych problemów związanych z lastryko jest mech. Porowata powierzchnia sprawia, że może w niej rozrastać się mech. Z czasem zaczyna on porastać cały grób. W takim przypadku może ręczni usunąć większe skupiska mchu, a na pozostałe miejsca zaaplikować mieszankę wody i octu. Wymieszaj je w równych proporcjach i polej wszędzie tam, gdzie jest mech. Kwasowa formuła octu wypali mech i sprawi, że powierzchnia grobu będzie czysta. Stosując ocet unikaj rozlewania go na całą powierzchnie nagrobka ponieważ może on go przebarwić i pozostawić trwałe ślady.

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