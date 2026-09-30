Czy pogorszy się pogoda? IMGW ujawnia, czy zacznie padać!

Pogoda na 30 września i 1 października. Nawet 24 stopnie i dużo słońca

Deszczu nadal nie widać na horyzoncie! Jak informuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Polska znajdzie się pod wpływem rozległego wyżu. Do kraju będzie napływać polarne, kontynentalne powietrze. Oznacza to przede wszystkim spokojną pogodę, niewiele chmur i brak opadów.

W środę 30 września zachmurzenie będzie małe i umiarkowane. Na południowym wschodzie miejscami niebo może być zupełnie bezchmurne. Rano na wschodzie kraju i w dolinach karpackich mogą pojawić się mgły ograniczające widzialność nawet do 300 metrów.

Temperatura maksymalna wyniesie od około 17 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich Karpat, przez około 20 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie. Wiatr będzie przeważnie słaby i umiarkowany, z kierunku południowo-wschodniego. Mocniej powieje wysoko w Sudetach, gdzie porywy mogą dochodzić do 75 km/h.

W czwartek nadal dużo słońca. Czeka nas złota polska jesień

Noc ze środy na czwartek będzie pogodna, ale chłodna. Na Podhalu temperatura spadnie do około 3 st. C, w centrum do 9 st. C, a na północnym zachodzie wyniesie około 13 st. C. Nad morzem będzie około 14 st. C. Najzimniej zrobi się w dolinach i kotlinach karpackich, gdzie lokalnie termometry mogą pokazać około 0 st. C. W Sudetach porywy wiatru osiągną do 80 km/h.

W czwartek 1 października nadal dominować będzie słońce. Zachmurzenie będzie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami niebo pozostanie bezchmurne. Temperatura wyniesie od około 18 st. C na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich do 23 st. C na południowym zachodzie. W Górach Świętokrzyskich wiatr może osiągać w porywach 55 km/h, a wysoko w Sudetach do 80 km/h.

W Warszawie zarówno w środę, jak i w czwartek temperatura maksymalna wyniesie około 20 st. C. Nocą ze środy na czwartek termometry pokażą około 9 st. C. Opadów IMGW nie przewiduje.

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