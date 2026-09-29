Seniorka zginęła w płomieniach. Strażacy odnaleźli jej zwęglone zwłoki

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-29 22:10

Dramatyczna akcja strażaków w Górze Siewierskiej w powiecie będzińskim. We wtorkowy wieczór w dwupiętrowym domu jednorodzinnym wybuchł pożar. Ogień był już rozwinięty, gdy na miejsce dotarły służby. Strażacy ewakuowali z budynku 72-letniego mężczyznę. Niestety, w jednym z pomieszczeń znaleźli zwęglone zwłoki 67-letniej kobiety. Podczas akcji poszkodowany został również strażak.

Strażackie wozy bojowe na sygnale w nocy podczas akcji w Górze Siewierskiej. O tragicznej śmierci seniorki czytaj w SE.
Autor: OSP Góra Siewierska/ Materiały prasowe zdj. ilustracyjne

Pożar domu w Górze Siewierskiej. W środku była 67-latka

Do pożaru doszło we wtorek, 29 września po godzinie 19:00 w miejscowości Góra Siewierska w gminie Psary. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Grodziec w Będzinie, strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego i natychmiast ruszyli na miejsce.

Po przyjeździe zastali rozwinięty pożar. Ogień znajdował się w jednym z pomieszczeń dwupiętrowego domu jednorodzinnego. W budynku znajdowały się osoby. Strażacy przeprowadzili akcję ratunkową i ewakuowali 72-letniego mężczyznę.

Niestety, podczas przeszukiwania budynku dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń odnaleziono zwęglone zwłoki 67-letniej kobiety. Jej życia nie udało się uratować.

Dla ratowników była to szczególnie trudna część prowadzonej akcji. Jednocześnie strażacy musieli opanować pożar i zabezpieczyć budynek.

Ostatecznie sytuacja została opanowana. Na miejscu nadal prowadzone były działania służb, które będą wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii.

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Ranny został także strażak

Jak podaje TVP3, podczas akcji ucierpiał również jeden ze strażaków. Doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala.

Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, musieli zmierzyć się z rozwiniętym pożarem w budynku mieszkalnym. Jednocześnie prowadzili działania ratunkowe i przeszukiwali pomieszczenia w poszukiwaniu osób, które mogły znajdować się w środku.

W działaniach uczestniczyły zastępy straży pożarnej. OSP Grodziec w Będzinie poinformowała, że jeden z ich zastępów — SCH 40 Volvo — został zadysponowany do zabezpieczenia rejonu operacyjnego na czas działań w Górze Siewierskiej.

Bilans pożaru jest tragiczny. Jedna osoba nie żyje, druga została ewakuowana, a jeden ze strażaków trafił do szpitala.Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Dokładne okoliczności pożaru będą wyjaśniane.

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