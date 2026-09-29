Seniorka zginęła w płomieniach. Strażacy odnaleźli jej zwęglone zwłoki

Pożar domu w Górze Siewierskiej. W środku była 67-latka

Do pożaru doszło we wtorek, 29 września po godzinie 19:00 w miejscowości Góra Siewierska w gminie Psary. Jak poinformowała Ochotnicza Straż Pożarna Grodziec w Będzinie, strażacy otrzymali zgłoszenie dotyczące pożaru budynku mieszkalnego i natychmiast ruszyli na miejsce.

Po przyjeździe zastali rozwinięty pożar. Ogień znajdował się w jednym z pomieszczeń dwupiętrowego domu jednorodzinnego. W budynku znajdowały się osoby. Strażacy przeprowadzili akcję ratunkową i ewakuowali 72-letniego mężczyznę.

Niestety, podczas przeszukiwania budynku dokonali makabrycznego odkrycia. W jednym z pomieszczeń odnaleziono zwęglone zwłoki 67-letniej kobiety. Jej życia nie udało się uratować.

Dla ratowników była to szczególnie trudna część prowadzonej akcji. Jednocześnie strażacy musieli opanować pożar i zabezpieczyć budynek.

Ostatecznie sytuacja została opanowana. Na miejscu nadal prowadzone były działania służb, które będą wyjaśniać dokładne okoliczności tragedii.

Ranny został także strażak

Jak podaje TVP3, podczas akcji ucierpiał również jeden ze strażaków. Doznał urazu nogi i został przewieziony do szpitala.

Strażacy, którzy pojawili się na miejscu, musieli zmierzyć się z rozwiniętym pożarem w budynku mieszkalnym. Jednocześnie prowadzili działania ratunkowe i przeszukiwali pomieszczenia w poszukiwaniu osób, które mogły znajdować się w środku.

W działaniach uczestniczyły zastępy straży pożarnej. OSP Grodziec w Będzinie poinformowała, że jeden z ich zastępów — SCH 40 Volvo — został zadysponowany do zabezpieczenia rejonu operacyjnego na czas działań w Górze Siewierskiej.

Bilans pożaru jest tragiczny. Jedna osoba nie żyje, druga została ewakuowana, a jeden ze strażaków trafił do szpitala.Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pojawienia się ognia. Dokładne okoliczności pożaru będą wyjaśniane.