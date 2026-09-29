Lekarze nie mogą przyjmować pacjentów. Awaria systemu w UCK WUM

Poważne utrudnienia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Awaria systemu informatycznego sprawiła, że lekarze nie mają dostępu do danych medycznych pacjentów. W efekcie część wizyt nie może się odbyć. Pacjenci czekają na korytarzach, a niektórzy przyjechali do Warszawy z bardzo daleka.

O problemie poinformowało RMF FM. Do redakcyjnej skrzynki wpłynęła wiadomość od pana Adama, który opisał sytuację z perspektywy pacjenta.

– Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin – napisał.

Problem dotyczy systemu informatycznego wykorzystywanego w placówce. Awaria uniemożliwia lekarzom dostęp do danych medycznych, które są niezbędne podczas przyjmowania pacjentów.

W praktyce oznacza to poważne utrudnienia w funkcjonowaniu części poradni. Pacjenci, którzy mieli zaplanowane wizyty, mogą zostać zmuszeni do oczekiwania albo przełożenia wizyty na inny termin.

Jak przekazała rzeczniczka placówki, problem nie jest związany z cyberatakiem. To awaria techniczna, a jej usunięciem zajmuje się wyspecjalizowana firma. Trwają prace nad przywróceniem prawidłowego działania systemu.

Pacjenci czekają na korytarzach

Skutki awarii najbardziej odczuwają pacjenci, którzy mieli zaplanowane wizyty w poradniach. Część z nich przyjechała do Warszawy z innych miejscowości, niejednokrotnie pokonując setki kilometrów.

Dla pacjentów oczekujących na konsultację oznacza to nie tylko konieczność spędzenia dodatkowego czasu w placówce. W przypadku przełożenia wizyty może pojawić się również konieczność ponownego przyjazdu do Warszawy.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób, które podróżują z dziećmi lub muszą organizować dojazd z odległych miejscowości.Placówka podkreśla jednocześnie, że awaria nie powoduje wstrzymania wszystkich świadczeń medycznych.

Planowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Problem dotyczy przede wszystkim systemu informatycznego i dostępu do danych wykorzystywanych m.in. podczas pracy poradni. Szpital zapewnia, że nad usunięciem awarii pracuje wyspecjalizowana firma. Na ten moment nie ma informacji, by przyczyną problemów był atak hakerski.

Źródło: RMF FM