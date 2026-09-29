Paraliż w szpitalu. Lekarze nie mogą przyjmować pacjentów. „Nie mogą nic zrobić”

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-29 16:06

Paraliż w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Pacjenci przyjeżdżają nawet z odległych miejsc Polski, ale na miejscu dowiadują się, że lekarze nie mogą ich przyjąć. Wszystko przez awarię systemu informatycznego, która pozbawiła personel dostępu do danych medycznych. Placówka zapewnia, że nie doszło do ataku hakerskiego. Nad usunięciem problemu pracuje wyspecjalizowana firma.

Ręce osoby w białym kitlu i rękawiczkach rozkładającej podkład na kozetce. O paraliżu w szpitalu przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images

Lekarze nie mogą przyjmować pacjentów. Awaria systemu w UCK WUM

Poważne utrudnienia w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Awaria systemu informatycznego sprawiła, że lekarze nie mają dostępu do danych medycznych pacjentów. W efekcie część wizyt nie może się odbyć. Pacjenci czekają na korytarzach, a niektórzy przyjechali do Warszawy z bardzo daleka.

O problemie poinformowało RMF FM. Do redakcyjnej skrzynki wpłynęła wiadomość od pana Adama, który opisał sytuację z perspektywy pacjenta.

– Rodzice z dziećmi czekają na korytarzach, a lekarze nie mogą nic zrobić. Człowiek jedzie ponad 300 km i nie wie, o której wróci do domu i czy przypadkiem nie będzie musiał przyjechać jeszcze raz na kolejny termin – napisał.

Problem dotyczy systemu informatycznego wykorzystywanego w placówce. Awaria uniemożliwia lekarzom dostęp do danych medycznych, które są niezbędne podczas przyjmowania pacjentów.

W praktyce oznacza to poważne utrudnienia w funkcjonowaniu części poradni. Pacjenci, którzy mieli zaplanowane wizyty, mogą zostać zmuszeni do oczekiwania albo przełożenia wizyty na inny termin.

Jak przekazała rzeczniczka placówki, problem nie jest związany z cyberatakiem. To awaria techniczna, a jej usunięciem zajmuje się wyspecjalizowana firma. Trwają prace nad przywróceniem prawidłowego działania systemu.

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Pacjenci czekają na korytarzach

Skutki awarii najbardziej odczuwają pacjenci, którzy mieli zaplanowane wizyty w poradniach. Część z nich przyjechała do Warszawy z innych miejscowości, niejednokrotnie pokonując setki kilometrów.

Dla pacjentów oczekujących na konsultację oznacza to nie tylko konieczność spędzenia dodatkowego czasu w placówce. W przypadku przełożenia wizyty może pojawić się również konieczność ponownego przyjazdu do Warszawy.

Szczególnie trudna sytuacja dotyczy osób, które podróżują z dziećmi lub muszą organizować dojazd z odległych miejscowości.Placówka podkreśla jednocześnie, że awaria nie powoduje wstrzymania wszystkich świadczeń medycznych.

Planowane zabiegi odbywają się bez przeszkód. Problem dotyczy przede wszystkim systemu informatycznego i dostępu do danych wykorzystywanych m.in. podczas pracy poradni. Szpital zapewnia, że nad usunięciem awarii pracuje wyspecjalizowana firma. Na ten moment nie ma informacji, by przyczyną problemów był atak hakerski.

Źródło: RMF FM

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