Śmiertelny wypadek pod Raciborzem. 19-letnia pasażerka motocyklu zginęła na miejscu

Martyna Urban
Martyna Urban
2026-09-29 19:22

Tragiczny wypadek w Rudach pod Raciborzem. We wtorek, 29 września, przed godz. 17 na ul. Gliwickiej doszło do zdarzenia z udziałem motocykla marki Honda. Mimo błyskawicznej akcji służb życia 19-letniej pasażerki nie udało się uratować. Na miejsce wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Droga wojewódzka nr 919 jest zablokowana.

Śmigłowiec LPR i radiowóz na zablokowanej drodze po wypadku w Rudach. O tragedii 19-latki przeczytasz na SE.
Autor: Policja Racibórz/ Materiały prasowe

Nie żyje 19-letnia pasażerka motocyklu. Zginęła na miejscu

Do dramatycznego zdarzenia doszło we wtorkowe popołudnie na ul. Gliwickiej w Rudach, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 919. W wypadku uczestniczył motocykl marki Honda. Z nieznanych na razie przyczyn doszło do zdarzenia, którego skutki okazały się tragiczne.

19-letnia pasażerka motocykla poniosła śmierć.

Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. W akcji uczestniczyli między innymi strażacy, policjanci oraz zespoły ratownictwa medycznego. Wezwano również śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Według nieoficjalnych informacji kierowca motocykla został ranny i trafił do szpitala w Rybniku.

Po wypadku droga wojewódzka nr 919 została zablokowana. Kierowcy muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami w rejonie Rud. Policjanci zabezpieczyli miejsce tragedii i rozpoczęli czynności mające wyjaśnić, co dokładnie wydarzyło się na drodze.

Zdjęcia z miejsca zdarzenia:

Wypadek pod Raciborzem
Galeria zdjęć 3

Policja i prokurator wyjaśniają tragedię

Na miejscu pracują funkcjonariusze policji. Ich działania prowadzone są pod nadzorem prokuratora.

Śledczy ustalają dokładny przebieg wypadku. Na ten moment nie są znane jego przyczyny ani okoliczności, w jakich motocykl znalazł się poza bezpiecznym torem jazdy.

Policjanci apelują do kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności i dostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze. Funkcjonariusze przypominają, że chwila nieuwagi lub zbyt szybka jazda mogą mieć tragiczne konsekwencje.

Apelują również o zachowanie bezpiecznej odległości od innych uczestników ruchu, stosowanie się do przepisów oraz szczególną ostrożność w rejonie miejsc, w których może dochodzić do niebezpiecznych sytuacji.

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