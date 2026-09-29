Ciało 69-latka znalezione w mieszkaniu. Policja przekazała nowe informacje

Zwłoki 69-latka odkryto w lokalu w dzielnicy Łubowiec.

Z pierwszych doniesień wynika, że mężczyzna otrzymał cios ostrym narzędziem .

. Zanim doszło do tragedii, w mieszkaniu przebywała grupa osób pijących alkohol.

Służby otrzymały zgłoszenie w poniedziałek, 28 września. Jak informuje Radio Eska, popołudniowa interwencja w dzielnicy Łubowiec zakończyła się makabrycznym odkryciem w jednym z mieszkań, gdzie policjanci natrafili na ciało 69-letniego mężczyzny.

Zakrapiane spotkanie w Jaworznie zakończone śmiercią

Młodsza aspirant Justyna Wiszowaty z jaworznickiej komendy przekazała w rozmowie z Radiem Eska, że według początkowych ustaleń śledczych, w mieszkaniu odbywała się libacja alkoholowa z udziałem kilku osób. W pewnej chwili między biesiadnikami miało dojść do awantury.

Podczas kłótni 69-latek odniósł śmiertelne rany. Okazało się, że mężczyzna został zraniony ostrym narzędziem, a obrażenia doprowadziły do jego zgonu.

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Policja zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat

Jeszcze w poniedziałek mundurowi ujęli trzech mężczyzn w wieku od 40 do 50 lat, którzy mogą mieć związek z wydarzeniami w mieszkaniu. Obecnie mundurowi nie określają, w jakim stopniu zatrzymani przyczynili się do śmierci 69-latka.

Czynności na miejscu zbrodni nadzorował prokurator, a ekipa dochodzeniowo-śledcza zabezpieczyła niezbędne ślady. Zgromadzone dowody trafią do szczegółowej ekspertyzy.

Na wtorek zaplanowano przesłuchania zatrzymanych i kolejne czynności śledcze. Funkcjonariusze próbują krok po kroku zrekonstruować przebieg fatalnego spotkania. Ze względu na wczesny etap śledztwa, policja wstrzymuje się z podawaniem dodatkowych szczegółów do informacji publicznej.