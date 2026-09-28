Dziś w dzielnicy Łubowiec w Jaworznie doszło do tragicznego zdarzenia.

Mężczyzna stracił życie, prawdopodobnie zabity ostrym narzędziem.

Na miejscu prowadzone są działania policji, jednak służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Tragedia w Jaworznie. Nie żyje mężczyzna zaatakowany ostrym narzędziem

Po południu, w poniedziałek (28 września) w Jaworznie doszło do zabójstwa. Służby otrzymały zgłoszenie o rannym mężczyźnie, jednak na pomoc było już za późno. Jak podaje portal Kanał Miejskie Zero, ofiarą tragicznego zdarzenia jest mężczyzna zaatakowany ostrym narzędziem. Zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Łubowiec.

Na miejscu zdarzenia pracują technicy kryminalistyczni, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady oraz potencjalne dowody. Policja na ten moment nie udziela szczegółowych informacji dotyczących tożsamości ofiary, ani dokładnych okoliczności zdarzenia. Nieznany pozostaje również motyw ataku.

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