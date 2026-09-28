Mężczyzna ofiarą zabójstwa. Został zaatakowany ostrym narzędziem

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-09-28 17:04

W Jaworznie, w dzielnicy Łubowiec, doszło do tragicznego zdarzenia. Służby ratunkowe oraz policja zostały postawione w stan najwyższej gotowości po makabrycznym odkryciu. Jak podaje portal Kanał Miejskie Zero, ofiarą zabójstwa jest mężczyzna, który miał zostać pozbawiony życia przy użyciu ostrego narzędzia.

Biało-niebieska taśma z napisem Policja na tle radiowozu. O zabójstwie w Jaworznie przeczytasz na SE.
Autor: Wygenerowane przez AI
  • Dziś w dzielnicy Łubowiec w Jaworznie doszło do tragicznego zdarzenia.
  • Mężczyzna stracił życie, prawdopodobnie zabity ostrym narzędziem.
  • Na miejscu prowadzone są działania policji, jednak służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Tragedia w Jaworznie. Nie żyje mężczyzna zaatakowany ostrym narzędziem

Po południu, w poniedziałek (28 września) w Jaworznie doszło do zabójstwa. Służby otrzymały zgłoszenie o rannym mężczyźnie, jednak na pomoc było już za późno. Jak podaje portal Kanał Miejskie Zero, ofiarą tragicznego zdarzenia jest mężczyzna zaatakowany ostrym narzędziem. Zdarzenie miało miejsce w dzielnicy Łubowiec.

Na miejscu zdarzenia pracują technicy kryminalistyczni, którzy pod nadzorem prokuratora zabezpieczają ślady oraz potencjalne dowody. Policja na ten moment nie udziela szczegółowych informacji dotyczących tożsamości ofiary, ani dokładnych okoliczności zdarzenia. Nieznany pozostaje również motyw ataku.

Sonda
Jaka powinna być kara za zabójstwo?
Grób Mateusza G
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

JAWORZNO
ŚLĄSKA POLICJA
ZABÓJSTWO