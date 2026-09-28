Katarzyna Skrzynecka w zupełnie nowej roli. Da prawdziwy popis!

Katarzyna Skrzynecka wkracza do "Lombard. Życie pod zastaw"

Widzowie popularnego serialu "Lombard. Życie pod zastaw" mogą szykować się na spore emocje! Do obsady produkcji gościnnie dołącza Katarzyna Skrzynecka, która wcieli się w postać Eleonory – eleganckiej i pełnej energii kobiety, która nieźle namiesza w życiu głównych bohaterów.

Jej wejście będzie naprawdę spektakularne. Eleonora, wyglądająca jak prawdziwa gwiazda, pojawi się w lombardzie z walizką na kółkach, wzbudzając natychmiastowe zainteresowanie pracowników, Nana (Teodor Gonera) i Tanka (Tomasz Hajduk). Prawdziwa radość zapanuje jednak, gdy z gabinetu wybiegną Beata (Małgorzata Szeptycka) i Kazimierz (Zbigniew Buczkowski).

Nocne arie i zaskakujące perypetie

Okazuje się, że Eleonora to kuzynka Beaty, która zatrzyma się u Barskich na kilka nocy. Jak wyjaśni bohaterka, jej krewnej niełatwo jest zagrzać gdzieś miejsce na dłużej. "Eleonora ciągle jest w trasie. Ma występ w pobliżu” – tłumaczy pracownikom Beata. Szybko staje się jasne, że nowa postać jest śpiewaczką operową i już za kilka dni wystąpi w lokalnej operze.

Zanim jednak Eleonora zachwyci publiczność, da popis swoich wokalnych możliwości domownikom. Już pierwszej nocy Kazimierz przeżyje prawdziwy szok, gdy obudzą go nocne próby śpiewu! Twórcy zapowiadają, że to dopiero początek licznych niespodzianek i zabawnych perypetii, jakie czekają bohaterów w związku z wizytą ekscentrycznej krewnej.

Kolejna gwiazda w popularnej produkcji TV Puls

Pojawienie się Katarzyny Skrzyneckiej to kontynuacja tradycji zapraszania do serialu znanych osobistości. Wcześniej na planie "Lombardu" gościli już między innymi Zenek Martyniuk, Michał Wiśniewski, Robert Gonera, Maria Winiarska, Katarzyna Pakosińska, Krzysztof Rutkowski, a nawet zespół Pectus.

Produkcja od prawie dziewięciu lat cieszy się niesłabnącą sympatią widzów, czego dowodem jest pięć Telekamer "Tele Tygodnia", w tym prestiżowa Złota oraz Jubileuszowa. Serial opowiada historię Kazimierza Barskiego i jego żony Beaty, którzy prowadząc lombard, często angażują się w pomoc swoim klientom.

Kiedy oglądać odcinek ze Skrzynecką?

Premiera 1045. odcinka serialu "Lombard. Życie pod zastaw" ze specjalnym udziałem Katarzyny Skrzyneckiej została zaplanowana na poniedziałek, 19 października. Emisja o godzinie 19:00, oczywiście na antenie TV Puls.

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Katarzyna Skrzynecka przeszła spektakularną metamorfozę. Nie wygląda, jak kiedyś