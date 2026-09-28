Ogrodzenie przygniotło 5-latkę. Dziewczynka zginęła na oczach kompletnie pijanego ojca

Tragedia w Lipnie. Betonowe ogrodzenie zabiło 5-latkę

Koszmarne zdarzenie miało miejsce w niedzielę, 27 września 2026 roku, w miejscowości Lipno. Podczas popołudniowego spaceru ulicą Wspólną ojciec postanowił zerwać orzechy. Niestety betonowa konstrukcja uległa uszkodzeniu i jeden z masywnych elementów runął na pięciolatkę. Jak poinformowała Radio ESKA Toruń mł. asp. Agnieszka Romańska, ciało dziecka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok. Z ustaleń wynika, że przypadkowy świadek zdarzenia niezwłocznie przetransportował ranną dziewczynkę do miejscowego szpitala. Niestety, lekarzom pozostało jedynie stwierdzić zgon.

Obecnie śledczy sprawdzają okoliczności tej tragedii, a postępowanie prowadzone jest pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Mieszkańcy Lipna są wstrząśnięci tym dramatem i zastanawiają się, dlaczego kompletnie pijany ojciec opiekował się dzieckiem. Służby zapowiadają dalsze czynności w tej sprawie, o czym na bieżąco będziemy informować w "Super Expressie". Rodzinie zmarłej dziewczynki przesyłamy najszczersze kondolencje.

Śmierć 6-latka w stawie. Czarny weekend w Kujawsko-Pomorskiem

To nie jedyny dramat z udziałem dziecka, jaki rozegrał się w ten weekend w województwie kujawsko-pomorskim. W Dąbiu Kujawskim (powiat włocławski) podczas sobotniego przyjęcia sześcioletni chłopiec niepostrzeżenie oddalił się od opiekunów. Chwilę później dokonano makabrycznego odkrycia – dziecko znajdowało się w stawie. Pomimo natychmiastowej akcji ratunkowej życia sześciolatka nie udało się uratować. Śledztwo w tej sprawie nadzoruje prokuratura, a do tej pory nikomu nie postawiono zarzutów.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym profilu na Facebooku oraz na mailu - [email protected].