Politycy PiS chcą dwóch choinek w Toruniu. "Liczymy na marszałka"

Toruń dyskutuje o choince!

Do tej pory w Toruniu w czasie przed świętami Bożego Narodzenia pojawiały się dwie choinki. Obie były żywe. Jedna od zawsze stawała pod ratuszem. Druga przed budynkiem Urzędu Marszałkowskiego. Obie były przepiękne.

Teraz prezydent Torunia Paweł Gulewski (45-l) zadecydował, że koło budynku toruńskiego ratusza, w pobliżu pomnika Mikołaja Kopernika stanie sztuczna choinka za około 150 tysięcy złotych. Więcej na ten temat przeczytacie w tym materiale!

- Dotychczasowe koszty związane z transportem, ustrojem świetlnym, który też był wiekowy, wykorzystywany od 18 lat. Zmieniły się technologie. Tradycyjnie górale nie wożą już ludzi wozami konnymi do Morskiego Oka, tylko mamy elektryczne busy. Kilka lat temu nosiliśmy karpie w plastikowych workach ze sklepu. Dziś już tego nie robimy. Będziemy mieli zyski, chociażby z tego powodu, że samo oświetlenie będzie kosztowało pięćdziesiąt procent mniej. Inwestycja się zamortyzuje, ponieważ będziemy mieli niższe koszty, związane z jej eksploatacją - podkreślił dyrektor Biura Toruńskiego Centrum Miasta Łukasz Drygalski.

Ta inicjatywa nie spodobała się radnym PiSu. - Radni PiSu liczą na marszałka województwa pana Piotra Całbeckiego. Liczymy na to, że będziemy śpiewać kolędy pod żywą choinką - mówi dziennikarzowi "Super Expressu" radny Adrian Mól.

Prezydent Torunia Paweł Gulewski i marszałek Piotr Całbecki to politycy Koalicji Obywatelskiej. Marszałek jest jednak o kilkanaście lat starszy od prezydenta. Politycy PiSu liczą na to, że w sprawie choinki okaże się tradycjonalistą i nie ulegnie ekologicznej modzie.

Sprawa wywołała konkretną dyskusję wśród mieszkańców Torunia. Jak to zwykle bywa w takich przypadkach - zdania są podzielone.

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