Krwawa strzelanina w amerykańskim klubie. Kłótnia przerodziła się w rzeź

Tragiczny finał bójki w klubie w Detroit. Są ofiary śmiertelne

Dramatyczne sceny rozegrały się w amerykańskim Detroit! Służby otrzymały wezwanie w niedzielę około godziny 7:20 rano lokalnego czasu do krwawego zdarzenia w jednym z klubów. Po dotarciu pod wskazany adres funkcjonariusze odkryli ciała trzech mężczyzn, którzy zginęli od strzałów. Kolejne cztery osoby – dwie kobiety i dwóch mężczyzn – przetransportowano do okolicznych szpitali prywatnymi samochodami. Przedstawiciele policji cytowani przez wane. com informują, że rany poszkodowanych nie stanowią zagrożenia dla ich życia. Wiek wszystkich uczestników zajścia szacuje się na 20 do 30 lat.

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"Doszło do bójki, doszło do sprzeczki, a w rezultacie ci ludzie zdecydowali się rozwiązać problem przy użyciu broni"

Komendant policji w Detroit, Todd Bettison, ujawnił, że przed użyciem broni wewnątrz budynku doszło do awantury i do rękoczynów.

– Doszło do bójki, doszło do sprzeczki, a w rezultacie ci ludzie zdecydowali się rozwiązać problem przy użyciu broni – poinformował szef lokalnej policji. Służby określają miejsce zbrodni jako lokal działający nielegalnie jako klub ze striptizem po oficjalnych godzinach otwarcia oficjalnego klubu. Bettison nie ukrywał, że funkcjonariusze doskonale kojarzyli ten adres i interweniowali tam już siedmiokrotnie od początku 2026 roku.

Prowadzący dochodzenie natrafili już na pierwsze tropy w kwestii sprawców, jednak na razie powstrzymują się od ujawniania jakichkolwiek informacji o osobach podejrzewanych o oddanie strzałów.

Głos w sprawie zabrała burmistrz Detroit Mary Sheffield, określając całe zajście mianem wielkiej tragedii. Zwróciła się z apelem do wszystkich osób posiadających informacje o zdarzeniu o kontakt ze służbami. W jej opinii, bez zaangażowania lokalnej społeczności ujęcie sprawców tego podwójnego morderstwa będzie trudne.

Three people have died and four others were injured Sunday morning after a shooting at an after-hours spot in Detroit, police say. pic.twitter.com/9Zp9H82W6D— FOX 17 (@FOX17) September 27, 2026

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