Chwile grozy w Portugalii. Dym w samolocie i lądowanie awaryjne, są ranni

Awaryjne lądowanie samolotu w Porto. 14 osób zatruło się dymem

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po południu. Airbus A330 linii Delta Airlines wystartował z Barcelony około godz. 15 i miał dolecieć do Bostonu w Stanach Zjednoczonych. Gdy maszyna znajdowała się już nad Atlantykiem, w kabinie pojawił się dym.

Załoga uznała, że kontynuowanie lotu może być zbyt ryzykowne. Piloci zawrócili samolot i skierowali go na lotnisko Sá Carneiro w Porto, na północy Portugalii. Przed jego przylotem służby uruchomiły alarm drugiego stopnia, a ratownicy zostali postawieni w pełnej gotowości.

Maszyna wylądowała bezpiecznie, jednak część pasażerów wymagała pomocy. Łącznie 14 osób miało objawy zatrucia dymem. Cztery z nich zostały przewiezione do pobliskich szpitali, gdzie zajęli się nimi lekarze. Pozostali poszkodowani otrzymali pomoc na miejscu.

60 osób pracowało przy lądowaniu awaryjnym i akcji ewakuacyjnej

Na pokładzie samolotu znajdowało się w sumie 296 osób. Po lądowaniu 282 pasażerów opuściło maszynę bez obrażeń. Ich podróż została jednak przerwana. Według portugalskich mediów przewoźnik zaplanował dla nich kolejny lot na następne popołudnie.

W akcję na lotnisku zaangażowano około 60 osób. Początkowo zmobilizowano większe siły ratunkowe, ale po bezpiecznym lądowaniu część z nich mogła zostać wycofana.

Na czas awaryjnego lądowania ruch lotniczy nad Porto został chwilowo wstrzymany. Niedługo później lotnisko wróciło do normalnej pracy.

Według pierwszych informacji dym na pokładzie pojawił się w związku z problemem technicznym. Dokładna przyczyna awarii nie jest jeszcze znana. Airbus A330 ma zostać sprawdzony przed ponownym dopuszczeniem do lotów. Zdarzenie wpłynęło również na inne połączenia Delta Airlines. Część rejsów została odwołana, ponieważ maszyna i załoga nie dotarły zgodnie z planem do Bostonu.

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Un avión de Delta que despegó de Barcelona aterriza de emergencia en Oporto tras detectarse humo en la cabina https://t.co/HaOt9uHJU0— EL MUNDO (@elmundoes) September 27, 2026

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