Brutalne zabójstwo przy teatrze w Inowrocławiu. 34 - i 38-latek z zarzutami

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
Lidia Rachwalska
2026-09-26 16:40

Są zarzuty w sprawie wstrząsającego zabójstwa w Inowrocławiu. Dwaj mieszkańcy miasta, w wieku 34 i 38 lat, usłyszeli zarzut popełnienia zbrodni zabójstwa. Mężczyźni nie przyznają się do winy, a prokurator domaga się dla nich tymczasowego aresztu.

Dach radiowozu z napisem Policja. Na miniaturze dłonie zakutego w kajdanki mężczyzny. O zbrodni w Inowrocławiu czytaj w SE.
Autor: Pexels.com zdj. ilustracyjne

Są nowe informacje w sprawie brutalnego zabójstwa, do którego doszło w Inowrocławiu. Dwaj mieszkańcy miasta, w wieku 34 i 38 lat, podejrzani o śmiertelne zaatakowanie nożem 41-latka, zostali doprowadzeni do prokuratury. Mężczyźni usłyszeli najcięższe możliwe zarzuty.

Zarzuty i wyjaśnienia w prokuraturze

Obaj podejrzani zostali w piątek rano doprowadzeni do Prokuratury Rejonowej w Inowrocławiu. Tam śledczy przedstawili im zarzuty. Jak informuje w rozmowie z Radiem Eska Agnieszka Adamska-Okońska z Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy, mężczyźni nie przyznali się do winy.

- Dzisiaj rano mężczyźni zostali doprowadzeni do prokuratury rejonowej w Inowrocławiu, gdzie prokurator przedstawił im zarzut popełnienia wspólnie i w porozumieniu zbrodni zabójstwa. Mężczyźni ci nie przyznali się do popełnienia tego zarzutu. Jeden z nich złożył dość obszerne wyjaśnienia z uwagi na grożącą podejrzanym surową karę, ponieważ za popełnienie takiego przestępstwa grozi kara nawet do dożywotniego pozbawienia wolności. Prokurator podjął decyzję o wystąpieniu do sądu rejonowego w Inowrocławiu z wnioskiem o zastosowanie wobec obu podejrzanych tymczasowego aresztowania. Oczekujemy teraz na posiedzenie i decyzję sądu

- przekazała Radiu Eska prokurator. 

Brutalny atak na parkingu

Przypomnijmy, że do wstrząsającej zbrodni doszło 24 września około godziny 23:00. Na parkingu w pobliżu miejskiego teatru w Inowrocławiu dwóch napastników zaatakowało 41-letniego mężczyznę. Z informacji, które zostały przekazane wynika, że ofiara została wielokrotnie ugodzona nożem w różne części ciała. Mężczyzna zmarł w wyniku odniesionych obrażeń.

Brutalna zbrodnia wstrząsnęła lokalną społecznością. Dzięki sprawnym działaniom policji podejrzani szybko trafili w ręce funkcjonariuszy. Jak informowała w rozmowie z Radiem Eska Toruń rzeczniczka miejscowej policji, asp. szt. Izabela Lewicka-Waszak, śledczy we współpracy z prokuraturą dokładnie zbadali miejsce zbrodni i zebrali zeznania od osób, które mogły mieć wiedzę na temat zdarzenia. Służby wciąż pracują nad ustaleniem dokładnego scenariusza ataku oraz motywów, jakimi kierowali się sprawcy.

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Grozi im najwyższy wymiar kary

Prokurator, ze względu na charakter zbrodni i surową karę, zdecydował o złożeniu wniosku o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych. O ich dalszym losie zdecyduje teraz Sąd Rejonowy w Inowrocławiu. Za zarzucaną im zbrodnię zabójstwa może grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

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