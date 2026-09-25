Miały całe życie przed sobą. Dziś szuka ich policja. Niektóre są bardzo młode [GALERIA]

ago
2026-09-25 7:53

Niektóre z nich mają zaledwie 20 czy 21 lat, a już znalazły się w policyjnej bazie osób poszukiwanych. Kradzieże, oszustwa, fałszowanie dokumentów – to tylko część przestępstw, z którymi mają być związane. Policja prowadzi ich poszukiwania. Sprawdźcie, czy rozpoznajecie którąś z kobiet ze zdjęć.

Policja na bieżąco prowadzi poszukiwania osób, wobec których wydano odpowiednie podstawy poszukiwania. Wśród nich są także kobiety podejrzewane o popełnienie różnego rodzaju przestępstw. Część z nich jest poszukiwana w związku z przestępstwami przeciwko mieniu.

W policyjnej bazie znajdują się kobiety, których nazwiska pojawiają się m.in. w sprawach dotyczących kradzieży, oszustw czy fałszowania dokumentów. Niektóre z poszukiwanych są bardzo młode – ledwo przekroczyły 20. rok życia.

Policjanci publikują wizerunki osób poszukiwanych, licząc na pomoc osób, które mogą znać ich miejsce pobytu. Czasem jedna informacja może okazać się kluczowa i pomóc funkcjonariuszom w zakończeniu poszukiwań.

W naszej galerii prezentujemy zdjęcia kobiet znajdujących się w policyjnej bazie osób poszukiwanych. Warto dokładnie przyjrzeć się fotografiom – być może ktoś rozpozna jedną z nich albo posiada informacje, które mogą pomóc policji.

Jeśli rozpoznajecie którąś z kobiet przedstawionych w galerii lub wiecie, gdzie może przebywać, informacje można przekazać policji. Można również skontaktować się z funkcjonariuszami za pośrednictwem adresu [email protected]. W sytuacji wymagającej pilnej interwencji należy dzwonić pod numer 112 lub 997.

Policja zapewnia, że dane osób przekazujących informacje są objęte ochroną.

Zdjęcia pochodzą z policyjnej bazy osób poszukiwanych i zostały pobrane 24 września 2026 roku.

Miały całe życie przed sobą. Dziś szuka ich policja. Niektóre są bardzo młode
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