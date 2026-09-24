Natan miał tylko 13 lat. Zginął w wypadku na hulajnodze. Znamy datę pogrzebu

Anna Kisiel
Anna Kisiel
Mariusz Korzus
2026-09-24 10:14

Tragiczna śmierć 13-letniego Natana wstrząsnęła mieszkańcami Nakła nad Notecią. Chłopiec zginął po zderzeniu hulajnogi elektrycznej z autobusem. Był uczniem siódmej klasy, trenował piłkę nożną i działał w Młodzieżowej Drużynie Pożarniczej. Teraz jego bliscy przygotowują się do ostatniego pożegnania. Znamy szczegóły uroczystości.

Natan zginął w poniedziałek, 21 września, w wypadku na ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią. 13-latek jadący hulajnogą elektryczną zderzył się z autobusem. Mimo podjętej pomocy chłopiec poniósł śmierć na miejscu. 

Jak ustalił dziennikarz „Super Expressu” w rozmowie z mł. asp. Kamilem Smolińskim, oficerem prasowym Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią, chłopiec nie zatrzymał się przed przejściem. Zgodnie z przepisami powinien zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez pasy.

Sprawę tragicznej śmierci chłopca badają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Śledczy ustalają dokładny przebieg zdarzenia oraz okoliczności, które doprowadziły do śmiertelnego wypadku. Natan pod koniec sierpnia skończył 13 lat, dlatego zgodnie z przepisami mógł już korzystać z elektrycznej hulajnogi.

Teraz znany jest już termin ostatniego pożegnania nastolatka. Jak przekazali druhowie OSP Nakło nad Notecią, uroczystości pogrzebowe odbędą się w sobotę, 26 września 2026 roku.

O godz. 10 w kaplicy cmentarnej w Nakle odprawiona zostanie msza święta żałobna. Po nabożeństwie odbędzie się ceremonia pogrzebowa na miejscowym cmentarzu. Druhny i druhowie OSP Nakło przekazali rodzinie i najbliższym Natana wyrazy współczucia.

13-letni Natan był związany z Ochotniczą Strażą Pożarną. Należał do Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Jednocześnie przez kilka lat trenował piłkę nożną w SF Junior Nakło nad Notecią. Jego klub pożegnał go w poruszającym wpisie.

Czerwony parawan strażacki obok autobusu. Na miniaturze 13-letni Natan w mundurze strażackim. O wypadku w SE.
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„Światło Natana zgasło” – napisali przedstawiciele klubu, wspominając chłopca jako uśmiechniętego, ciekawego świata, pomocnego i troskliwego.

Okoliczności tragicznego wypadku nadal wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że Natan wjechał hulajnogą elektryczną na przejście dla pieszych i zderzył się z autobusem, który znajdował się już na pasach.

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