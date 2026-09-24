Pogoda w Bydgoszczy: 25-27 września

Mieszkańcy Bydgoszczy w najbliższy weekend doświadczą pogodowej zmienności, choć bez gwałtownych skoków temperatury. Pierwszy dzień wolny, piątek, upłynie pod znakiem deszczu, co może nieco pokrzyżować plany na popołudnie. Na szczęście sobota i niedziela to już zupełnie inna historia – opady ustaną, a aura stanie się bardziej sprzyjająca aktywnościom na zewnątrz, mimo że niebo pozostanie w dużej mierze zachmurzone. Warto zwrócić uwagę, że temperatury w ciągu dnia będą bardzo przyjemne, oscylując w granicach 18-19 stopni.

Piątek z deszczem i silniejszym wiatrem

Początek weekendu przywita Bydgoszcz opadami. W prognozach na piątek widoczne są słabe opady deszczu, które mogą dać się we znaki szczególnie osobom wracającym z pracy czy planującym wieczorne wyjście. Termometry w najcieplejszym momencie dnia wskażą około 18 stopni Celsjusza, co jest wartością dość komfortową. Jednak noc będzie już wyraźnie chłodniejsza, z temperaturą spadającą do około 7 stopni. Tego dnia pogoda będzie też bardziej dynamiczna za sprawą wiatru, który osiągnie prędkość około 4 m/s – będzie to najbardziej wietrzny dzień weekendu.

Sobota przyniesie uspokojenie aury

Już w sobotę aura w Bydgoszczy znacznie się uspokoi. Najważniejszą informacją jest brak deszczu, co z pewnością ucieszy wszystkich planujących spędzić czas na świeżym powietrzu. Słońca raczej nie zobaczymy, ponieważ na niebie dominować będzie duże zachmurzenie. Temperatura w ciągu dnia będzie bardzo podobna do piątkowej i utrzyma się na poziomie blisko 18 stopni. Co ciekawe, noc z soboty na niedzielę będzie najcieplejsza w trakcie całego weekendu – termometry nie powinny spaść poniżej 10 stopni. Wiatr również straci na sile, jego prędkość zmaleje do około 2 m/s.

Niedziela najcieplejszym dniem weekendu

Koniec weekendu w Bydgoszczy zapowiada się pogodnie, choć nadal pod chmurami. Niedziela będzie najcieplejszym dniem tego okresu, z temperaturą maksymalną sięgającą prawie 19 stopni Celsjusza. Podobnie jak w sobotę, nie musimy obawiać się opadów deszczu. Duże zachmurzenie utrzyma się jednak przez cały dzień. Po ciepłym dniu nadejdzie chłodniejsza noc, podczas której temperatura spadnie do około 8 stopni. Wiatr pozostanie słaby i nie będzie wpływał na odczucie chłodu.

Jak wykorzystać weekendową pogodę w Bydgoszczy?

Zmienna prognoza to podpowiedź, jak zaplanować wolny czas. Deszczowy piątek może być idealnym pretekstem do odwiedzenia miejsc pod dachem – seans w kinie, zwiedzanie wystawy w muzeum czy spotkanie ze znajomymi w przytulnej restauracji to świetne alternatywy dla spacerów. Z kolei sobota i niedziela, z uwagi na brak deszczu i łagodny wiatr, stwarzają doskonałe warunki do aktywności na zewnątrz. Mimo zachmurzonego nieba przyjemne temperatury zachęcają do dłuższych przechadzek po parkach, wycieczki rowerowej wzdłuż rzeki czy po prostu relaksu na świeżym powietrzu.

Dane pogodowe: OpenWeather