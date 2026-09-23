Nie żyje bydgoska radna. Miała zaledwie 34 lata!

Anna Kisiel
Anna Kisiel
2026-09-23 10:10

Smutne wiadomości z Bydgoszczy. Nie żyje Katarzyna Zaczek, radna Rady Miasta Bydgoszczy. Miała zaledwie 34 lata. Z wykształcenia była prawniczką, wcześniej pracowała jako reporterka w bydgoskiej telewizji, a także pojawiała się na ekranie jako aktorka. O jej śmierci 23 września poinformowała Rada Miasta Bydgoszczy.

Płonące znicze. Na miniaturze obok czarno-białe zdjęcie radnej Katarzyny Zaczek. O jej śmierci przeczytasz na SE.
Autor: Rada Miasta Bydgoszczy/ Facebook

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek” – przekazano w mediach społecznościowych Rady Miasta Bydgoszczy.

Katarzyna Zaczek od 2024 roku była radną Bydgoszczy. Jak podaje Radio PiK, kandydowała z listy Bydgoskiej Prawicy, którą opuściła na początku wakacji. W radzie reprezentowała mieszkańców Kapuścisk, Wyżyn, Łęgnowa, Łęgnowa Wsi, Zimnych Wód, Czerska Polskiego oraz Glinek-Rupienicy.

Jej zawodowa droga była różnorodna. Z wykształcenia była prawniczką, ale wcześniej związana była również z bydgoską telewizją, gdzie pracowała jako reporterka.

Katarzyna Zaczek miała także doświadczenie aktorskie. Wystąpiła w kilku filmach, m.in. „Miłość ma cztery łapy” oraz „Niewidzialna wojna”. Pojawiała się również w popularnych serialach, w tym „Barwach szczęścia” i „Leśniczówce”.

Radna zmarła w Warszawie. Miała 34 lata.

Rada Miasta Bydgoszczy przekazała rodzinie, bliskim i przyjaciołom Katarzyny Zaczek wyrazy głębokiego współczucia.

„Łączymy się z nimi w bólu po stracie” – napisano w pożegnaniu.

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