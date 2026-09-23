Nie żyje bydgoska radna. Miała zaledwie 34 lata!

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszej radnej Katarzyny Zaczek” – przekazano w mediach społecznościowych Rady Miasta Bydgoszczy.

Katarzyna Zaczek od 2024 roku była radną Bydgoszczy. Jak podaje Radio PiK, kandydowała z listy Bydgoskiej Prawicy, którą opuściła na początku wakacji. W radzie reprezentowała mieszkańców Kapuścisk, Wyżyn, Łęgnowa, Łęgnowa Wsi, Zimnych Wód, Czerska Polskiego oraz Glinek-Rupienicy.

Jej zawodowa droga była różnorodna. Z wykształcenia była prawniczką, ale wcześniej związana była również z bydgoską telewizją, gdzie pracowała jako reporterka.

Katarzyna Zaczek miała także doświadczenie aktorskie. Wystąpiła w kilku filmach, m.in. „Miłość ma cztery łapy” oraz „Niewidzialna wojna”. Pojawiała się również w popularnych serialach, w tym „Barwach szczęścia” i „Leśniczówce”.

Radna zmarła w Warszawie. Miała 34 lata.

Rada Miasta Bydgoszczy przekazała rodzinie, bliskim i przyjaciołom Katarzyny Zaczek wyrazy głębokiego współczucia.

„Łączymy się z nimi w bólu po stracie” – napisano w pożegnaniu.