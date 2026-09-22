13-letni Natan zginął w zderzeniu z autobusem. Jechał hulajnogą, policja ujawnia nowe fakty!

Do tragicznego wypadku doszło w poniedziałek, 21 września, po godz. 15. 13-letni Natan jechał hulajnogą elektryczną ulicą Mrotecką. Był uczniem siódmej klasy...

Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że nastolatek wjechał hulajnogą na przejście dla pieszych, a następnie zderzył się z autobusem, który znajdował się na przejściu. Obrażenia okazały się śmiertelne. 13-latek zmarł na miejscu.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył w znajdujący się na nim autobus – przekazał mł. asp. Kamil Smoliński, oficer prasowy KPP w Nakle nad Notecią.

Nowe ustalenia „Super Expressu”

Jak ustalił dziennikarz „Super Expressu” w rozmowie z mł. asp. Kamilem Smolińskim, nastolatek nie zatrzymał się przed przejściem dla pieszych, choć powinien był zejść z hulajnogi i przeprowadzić ją przez pasy.

Na chwilę obecną nie wiemy, co było dokładną przyczyną zdarzenia. Chłopak mógł poruszać się hulajnogą, ponieważ miał już skończony 13. rok życia – wyjaśnił policjant.

Jak ustalił „Super Express”, 13-latek swoje urodziny świętował pod koniec sierpnia. Na miejscu tragedii znaleziono również kask. Nie wiadomo jednak, czy chłopiec miał go na głowie w chwili wypadku. Tę kwestię także będą wyjaśniali śledczy.

Miał zaledwie 13 lat. Kochał piłkę

Natan był uczniem siódmej klasy. Jak wynika z informacji przekazanych „Super Expressowi”, jego wielką pasją była piłka nożna, którą z powodzeniem uprawiał.

Okoliczności tragicznej śmierci chłopca wyjaśniają policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Nakle nad Notecią. Śledczy ustalają dokładny przebieg wypadku oraz to, co doprowadziło do tragicznego zderzenia.