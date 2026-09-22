Wyburzają kolejne budynki na Szwederowie. Powstaje nowe torowisko tramwajowe [ZDJĘCIA]

Pierwsze prace związane z budową trasy tramwajowej na Szwederowie rozpoczęły się w sierpniu. Obie jezdnie ulicy Solskiego zwężono wtedy do jednego pasa ruchu. W związku z przebudową północnej jezdni ulicy Solskiego oraz budową pętli tramwajowej, kolejne zmiany w organizacji ruchu wprowadzono w sobotę, 12 września. Nowy etap prace wiąże się z dużymi utrudnieniami dla kierowców oraz pasażerów komunikacji miejskiej.

Ruch został przełożony na jezdnię południową, zamknięto wloty ulic Ugory i Lenartowicza, a na wysokości ulicy Bielickiej powstało tymczasowe rondo. Z uwagi na konieczność zamknięcia wjazdu z ulicy Solskiego w ulicę Ugory, zmieniła się trasa przebiegu linii autobusowej nr 61. Od przystanku Rondo Kujawskie P+R autobusy kursują ulicami Solskiego, Bielicką, Leszczyńskiego i Żuławy, a od przystanku Stroma/Kossaka wracają na stałą trasę.

W związku z tym z obsługi pasażerskiej wyłączono przystanki:

Ugory/Solskiego,

Ugory/Nowodworska,

Skorupki/Orla,

Skorupki/Jordanowska.

Z kolei do obsługi pasażerskiej włączono dodatkowe przystanki:

Solskiego/Ugory (w kierunku pętli Rekinowa),

Solskiego/Bielicka (w kierunku Placu Kościeleckich),

Bielicka/Solskiego (w kierunku pętli Rekinowa),

Leszczyńskiego (przystanek tymczasowy w obu kierunkach).

Budowa nowego torowiska tramwajowego wiąże się również z koniecznością wyburzenia kilku nieruchomości. Już kilka miesięcy temu rozebrano blaszane garaże wzdłuż ulicy Solskiego. W ostatnich tygodniach z krajobrazu miasta zniknęło kilka budynków, które kolidowały z prowadzoną inwestycją - wyburzono kamienicę przy ul. Leszczyńskiego 86, a także budynki przy ul. Bielickiej 22 i 29a. Z kolei w ubiegłym tygodniu z ziemią została zrównana kamienica przy ulicy Ugory 43.

Konieczna będzie jeszcze rozbiórka budynków przy ul. Ugory 58 i 60, Leszczyńskiego 83 i 84, Księdza Ignacego Skorupki 70 oraz Juliusza Kossaka 25 i 27.

Budowa torowiska na Szwederowie to jedna z największych inwestycji w transporcie publicznym w Bydgoszczy w ostatnich latach. Pod koniec czerwca miasto podpisało umowę na budowę nowej trasy tramwajowej z konsorcjum firm Mirbud i Kobylarnia. Torowisko powstanie wzdłuż ulicy Solskiego na odcinku od ronda Kujawskiego do ulicy Bielickiej, gdzie wybudowana zostanie pętla tramwajowo-autobusowa. W ramach inwestycji wykonawca przebuduje podziemną infrastrukturę wokół nowej trasy, a część przyległych ulic zostanie rozbudowanych.

Pomiędzy rondem Kujawskim a ulicą Lenartowicza (na wysokości centrum handlowego) wytyczone zostanie dodatkowe przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym. Przejście dla pieszych wraz z przejazdem rowerowym powstanie także na wysokości ulicy Konopnej. W ramach prac wybudowane zostaną także nowe drogi rowerowe, chodniki, parki kieszonkowe oraz zadaszony parking rowerowy w obrębie pętli przy ul. Bielickiej. Zaplanowany jest również pakiet nasadzeń obejmujący ponad 200 drzew i cztery tysiące krzewów.

Wartość kontraktu to 107,2 mln zł, z czego dofinansowanie pozyskane przez miasto z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko stanowi 63,58 mln złotych. Finisz prac spodziewany jest w drugiej połowie 2028 roku. Wtedy rozpocząć się ma drugi etap inwestycji, który zakłada przedłużenie trasy tramwajowej od pętli Bielicka do ulicy Skorupki, gdzie torowisko zostanie zakończone ślepo.

Docelowo nowa trasa tramwajowa ma biec od ronda Kujawskiego - przez ulice Solskiego, Piękną, Szubińską i Kruszwicką - aż do ronda Grunwaldzkiego.