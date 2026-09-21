Nastolatek na hulajnodze wjechał pod autobus! Chłopiec nie żyje

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-09-21 17:09

Tragiczny wypadek w Nakle nad Notecią w województwie kujawsko-pomorskim. Nastolatek jadący hulajnogą elektryczną zginął po zderzeniu z autobusem. Do zdarzenia doszło w niedzielę po południu na ul. Mroteckiej. Na miejscu pracowali policjanci i strażacy. Dokładne okoliczności tragedii będą wyjaśniane pod nadzorem prokuratury.

Autobus PKS i czerwony parawan strażacki na miejscu wypadku w Nakle. O tragedii nastolatka przeczytasz na SE.
Autor: KP PSP w Nakle/ Materiały prasowe

Tragedia w Nakle nad Notecią. Nastolatek na hulajnodze zginął po zderzeniu z autobusem

Nastolatek na hulajnodze elektrycznej nie przeżył zderzenia z autobusem! Do wypadku doszło w niedzielę około godz. 15 na ul. Mroteckiej w Nakle nad Notecią. Jak podaje „Gazeta Pomorska”, początkowo informowano o potrąceniu chłopca jadącego hulajnogą przez autobus.

Później policja przekazała pierwsze ustalenia dotyczące przebiegu tragedii. Wynika z nich, że nastolatek kierujący hulajnogą elektryczną wjechał na przejście dla pieszych, a następnie uderzył we wjeżdżający tam autobus. Nastolatek zginął na miejscu. 

Ratownicy używali specjalistycznego sprzętu pneumatycznego, aby dostać się do nastolatka

Według informacji przekazanych „Gazecie Pomorskiej” przez straż pożarną chłopiec miał około 13-14 lat. Bezpośrednio po wypadku jego tożsamość nie była jeszcze ustalona.

Na miejsce skierowano dwa zastępy straży pożarnej. Ratownicy używali specjalistycznego sprzętu pneumatycznego, aby dostać się do nastolatka. Ze względu na jego stan odstąpiono jednak od dalszych działań ratowniczych.

Na miejscu pracowali także policjanci. Według dodatkowych informacji kierowca autobusu był trzeźwy.

Policja będzie teraz ustalała dokładny przebieg wypadku. Funkcjonariusze mają wyjaśnić m.in., w jaki sposób nastolatek znalazł się na przejściu i jak dokładnie doszło do zderzenia z autobusem. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratury.

Sonda
Czy na hulajnodze elektrycznej jeździsz w kasku?
Rozpoznasz jaka to ulica w Bydgoszczy po starych fotografiach? Rozwiąż QUIZ
Pytanie 1 z 10
W jakim miejscu znajdowała się niegdyś ta restauracja?
W jakim miejscu znajdowała się niegdyś ta restauracja?
Biały Dunajec. 11-latek bez kasku nie zapanował nad hulajnogą elektryczną. Mogło dojść do tragedii
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

NAKŁO NAD NOTECIĄ
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA